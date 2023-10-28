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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

4 نوفمبر.. توقيع ومناقشة "مصر خبيئة حارسة المعبد" بمكتبة مصر الجديدة

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

تشهد مكتبة مصر الجديدة العامة، حفل توقيع ومناقشة كتاب "مصر خبيئة حارسة المعبد" للدكتور أحمد جمال الدين موسى، والصادر عن مؤسسة بتانة الثقافية، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 4 نوفمبر المقبل، بمقر المكتبة في 42 شارع العروبة بمصر الجديدة.

ومن أجواء الرواية نقرأ:
"شدتني باتجاه قاعة مغلقة محجوبة عن رؤية زائري المعبد، حيث لم أصدق عينيّ وأنا أتفقد ثروة حقيقية من المشغولات والأدوات الذهبية والفضية: أساور رائعة من الذهب المطعم باللازورد، أقراط أذن ذهبية، مشابك من الذهب المطعم بحبات العقيق، خواتم وحلقان ذهبية وفضية، آنية وصحون ومصافٍ من الذهب والفضة، جرار وبرطمانات من الذهب تخرج منها حلقات مسحوبة بشكل جميل ومرسوم على قاعدتها زهرة اللوتس، عقود باهرة تتشكل من معلقات العقيق وحبات الذهب. قالت ساتا:
- ذلك الكنز يمثل طيفًا واسعًا من الصناعات المتقنة ذات الجودة العالية المزخرفة بالأشكال والأيقونات والرسوم البديعة انتجها صناع مصريون مهرة، ومَنحها للمعبد الفراعنة أو كبار مسؤوليهم.
- هي بالفعل باهرة على نحو لا يصدق!
- تعال الآن إذ سأجعلك ترى أكثر الأعمال أناقة وجرأة وخيالًا. إنه إبريق "آتوم ماتانب" الذي نراه الآن أمامنا، إذ نجد مرسومًا بدقة سلسلة من الحلزونات وأوراق الزيتون وثمار البرساء، فضلًا عن دوائر مُنَقَطة، وقلائد اللوتس والخشخاش.. هنا أيضًا خيلٌ طائرٌ وماعزٌ فحلٌ ونباتاتٌ مُركبة وعجلٌ قافزٌ وأسدٌ وبطة بأجنحةٍ تُرفرف.
- يا له من إبداع حقيقي لأجدادنا، عمره أكثر من ألفين وخمسمائة عام، في وقت كانت شعوب أخرى ما زالت تعيش تقريبًا في العصر البدائي!".

نبذة عن الدكتور أحمد جمال الدين موسى

ولد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، في 28 من مايو 1951، بمحافظة الدقهلية، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، يعمل أستاذًا للقانون المالي والاقتصادي والتشريع الضريبي والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، بالإضافة لكونه مفكرًا اقتصاديًا وأديبًا، ويُدير الآن مكتبًا للمحاماة والاستشارات القانونية، ومن أعماله الروائية: "فتاة هايدلبرج الأمريكية- 2013"، "لقاء في واحة الحنين-2014"، "ملك التنشين- 2019".

مكتبة مصر الجديدة العامة مصر خبيئة حارسة المعبد أحمد جمال الدين موسى مؤسسة بتانة الثقافية بتانة الثقافية توقيع ومناقشة كتاب مصر

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