الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بتانة تصدر "مصير خبيئة حارسة المعبد" لـ أحمد جمال الدين موسى

مصير خبيئة حارسة
مصير خبيئة حارسة المعبد

صدرت حديثا عن مؤسسة بتانة الثقافية، رواية جديدة للدكتور أحمد جمال الدين موسى، بعنوان "مصير خبيئة حارسة المعبد".

ومن أجواء الرواية نقرأ:
"شدتني باتجاه قاعة مغلقة محجوبة عن رؤية زائري المعبد، حيث لم أصدق عينيّ وأنا أتفقد ثروة حقيقية من المشغولات والأدوات الذهبية والفضية: أساور رائعة من الذهب المطعم باللازورد، أقراط أذن ذهبية، مشابك من الذهب المطعم بحبات العقيق، خواتم وحلقان ذهبية وفضية، آنية وصحون ومصافٍ من الذهب والفضة، جرار وبرطمانات من الذهب تخرج منها حلقات مسحوبة بشكل جميل ومرسوم على قاعدتها زهرة اللوتس، عقود باهرة تتشكل من معلقات العقيق وحبات الذهب. قالت ساتا:
- ذلك الكنز يمثل طيفًا واسعًا من الصناعات المتقنة ذات الجودة العالية المزخرفة بالأشكال والأيقونات والرسوم البديعة انتجها صناع مصريون مهرة، ومَنحها للمعبد الفراعنة أو كبار مسؤوليهم.
- هي بالفعل باهرة على نحو لا يصدق!
- تعال الآن إذ سأجعلك ترى أكثر الأعمال أناقة وجرأة وخيالًا. إنه إبريق "آتوم ماتانب" الذي نراه الآن أمامنا، إذ نجد مرسومًا بدقة سلسلة من الحلزونات وأوراق الزيتون وثمار البرساء، فضلًا عن دوائر مُنَقَطة، وقلائد اللوتس والخشخاش.. هنا أيضًا خيلٌ طائرٌ وماعزٌ فحلٌ ونباتاتٌ مُركبة وعجلٌ قافزٌ وأسدٌ وبطة بأجنحةٍ تُرفرف.
- يا له من إبداع حقيقي لأجدادنا، عمره أكثر من ألفين وخمسمائة عام، في وقت كانت شعوب أخرى ما زالت تعيش تقريبًا في العصر البدائي!"

أما أحمد جمال الدين موسى؛ فهو سياسي وأكاديمي مصري، أستاذ بكلية الحقوق، رئيس سابق لجامعة المنصورة، وزير أسبق للتعليم. 

له العديد من المؤلفات منها:مصر الريفية في أواسط القرن العشرين، قراءة في مفكرات جدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2022، ملك التنشين، رواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2019، لقاء في واحة الحنين، رواية، دار نهضة مصر، 2014، فتاة هايدلبرج الأمريكية، رواية، دار نهضة مصر، 2013، والإصلاح المؤسسي سبيل مصر إلى مستقبل أكثر إشراقًا، دار نهضة مصر، 2010.

أحمد جمال الدين موسى الهيئة المصرية العامة للكتاب القرن العشرين رواية جديدة مؤسسة بتانة الثقافية نهضة مصر مصير خبيئة حارسة المعبد

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