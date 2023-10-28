السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنائس الكاثوليكية تصلي من أجل السلام في الأراضي المقدسة والعالم

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

استجابت الكنائس الكاثوليكية بالعالم إلى النداء الذي وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بتخصيص أمس الجمعة، كيوم صوم وصلاة وتوبة في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان.

إذ قال البابا فرنسيس في النداء الذي وجهه في وقت سابق: "سنعيش ساعة صلاة بروح التوبة لنطلب السلام لأيامنا والسلام في هذا العالم، كذلك أطلب من جميع الكنائس الخاصة أن تشارك في إعداد مبادرات مماثلة تشمل شعب الله". 
 

البابا يترأس صلاة المسبحة لأجل السلام

إذ ترأس قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان مساء أمس الجمعة في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان وقفة صلاة من أجل السلام تخللتها صلاة مسبحة الوردية وسجود للقربان المقدّس.

بادري من أجلنا مرة أخري

وقال البابا فرنسيس في صلاته إنها ساعة مُظلمة، وفي هذه الساعة المظلمة، نغوص في عينيك المنيرتين ونوكل أنفسنا إلى قلبك الحساس لمشاكلنا، والذي لم يُستثنى من القلق والمخاوف: كم من القلق عندما لم يكن هناك مكان ليسوع في المضافة، كم من الخوف عندما هربتم مسرعين إلى مصر لأن هيرودس أراد أن يقتله، كم من الألم عندما ضيّعتماه في الهيكل! ولكنك كنت شجاعة ومقدامة في المحن: وثقتِ بالله وأجبتِ على القلق بالعناية، وعلى الخوف بالحب، وعلى الألم بالتقدمة. لم تتراجعي أبدًا، ولكن في اللحظات الحاسمة أخذتِ المبادرة: بسرعة ذهبتِ إلى أليصابات، وفي عرس قانا، حصلتِ من يسوع على المعجزة الأولى، وفي العلية حافظتِ على التلاميذ متحدين. وعندما على الجلجلة اخترق سيف نفسك، أنتِ، أيتها المرأة المتواضعة والقوية، نسجتِ ليل الألم برجاء فصحي.

أضاف  بابا الفاتيكان يقول الآن، أيتها الأم، بادري مرة أخرى من أجلنا، في هذه الأزمنة التي تمزقها الصراعات وتدمرها الأسلحة. أميلي نظرك الرحوم إلى العائلة البشرية، التي ضيّعت درب السلام، والتي فضَّلَت قايين على هابيل، والتي إذ فقدت حس الأخوّة، لم تعد تجد جو البيت مرة أخرى. تشفعي لعالمنا الذي يعيش في خطر واضطراب. علمينا أن نقبل الحياة – كل حياة بشرية! – ونعتني بها وننبذ جنون الحرب التي تزرع الموت وتمحو المستقبل.

كنيسة العائلة المقدسة تتحول إلي مخيم للاجئين

ومن جهته قال كاهن رعيّة العائلة المقدّسة للاتين في مدينة غزة، الأب غابرييل رومانيلي، إنّ كنيسة العائلة المقدّسة قد تحوّلت إلى مخيم للاجئين المليء بالأمل في القطاع، حيث يبحث أكثر من 700 شخص عن مأوى في الرعيّة وسط القصف المستمر.


وأشار، إلى أن هناك أيضًا "54 طفلًا تساعدهم راهبات الأم تريزا، والعديد منهم بحاجة إلى رعاية خاصة نظرًا لأنهم يعانون من صعوبات جسدية". وتستضيف الرعيّة أشخاصًا مسيحيين ومسلمين، وأصبحت المركز الرئيسي للكنيسة في غزة.


وأوضح أنّ جميع الراهبات قررّن البقاء مع النازحين في الرعيّة، وأضاف أنهن يدركن المخاطر التي يواجهونها، "لأنه لا يوجد مكان آمن. لقد طلب منا الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا مغادرة الجزء الشمالي من قطاع غزة، وأنّه علينا التوجه نحو الجنوب، لكنه يتم قصفه أيضًا.

ولفت الأب رومانيلي أن الرعيّة قد أصبحت الآن مثل الجماعة المسيحيّة الأولى، مضيفا نحن نفعل كل شيء معًا، نحن نصلي ونحاول أن نعيش في المحبة من خلال مشاركة ما لدينا". 
وأشار إلى أنّ حاجة المجتمع الأكثر إلحاحًا هي الصلاة، "فنحن بحاجة للصلاة وتقديم النيات والتضحيات لإنهاء الحرب. ومن ثم، بالتأكيد، الضروريات الأساسيّة، لأن هناك نقصًا حقيقيًا في كل شيء".

سوهاج للأقباط الكاثوليك تصلي من أجل السلام

كما ترأس، الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أمس، صلاة القداس الإلهي من أجل السلام في الأراضي المقدسة، والعالم، وذلك بمقر المطرانية.

وكان قد أعلن الأب المطران سابقًا عن تقديم صلوات، وقداسات اليوم، من أجل السلام، بالاتحاد مع الكنيسة الكاثوليكية في العالم، تزامنًا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتخصيص السابع والعشرين من الشهر الجاري، للصوم والصلاة من أجل السلام في الأراضي المقدسة، والعالم.

وقال الأنبا توما في عظته: إن الإنجيل هو كتاب المسيح، الإله الإنسان، الذي هو حجز الزوية في صرح البشرية وهو كتاب حياة وليس كتاب موت. فالمسيح جاء ليعطي حياة، وحياة تكون أفضل، أم سياسة الموت بسبب طمع، وحقد، وأنانية الإنسان

قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان القديس بطرس الفاتيكان أجل السلام صلاة مسبحة الوردية

مواد متعلقة

اللجنة الدولية للحوار بين الكنيسة الأنجليكانية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية تصلي من أجل السلام والعدالة

البابا تواضروس يشهد فعاليات مؤتمر معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي ديونيجي فرنسيسكاني شهيد

شبيبة "الإعدادية والثانوية" بكنيسة أسوان تصلي من أجل السلام في الأراضي المقدسة

التأكيد على أهمية الإفخارستيا أبرز فعاليات اليوم 23 من أعمال سينودس الأساقفة

البابا فرنسيس يلتقى البطاركة الشرقيين الكاثوليك بالفاتيكان

المطران عطا الله حنا: على الشعوب الحرة والأمة العربية وقف الحرب بغزة

الكرسى الرسولى يحث الإسرائيليين والفلسطينيين على إظهار شجاعة السلام

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"صحة البحيرة" تكشف سبب حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

أسماء 53 من مصابى حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

كشف السبب وراء اشتعال السيارات فى حادث "صحراوى البحيرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية لنظيره البريطانى: يجب وقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة بشكل فورى

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة