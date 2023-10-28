حماس: فشل الهجوم البرى على غزة.. وخسائر كبيرة للعدو

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال عليةى قطاع غزة فشل عبر ثلاثة محاور.

وأضافت "حماس"، أن هناك خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد، وذلك حسب نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن هناك 49% من الإسرائيليين يرون وجوب تأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، أنه بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال قصفت منازل في مخيم الشاطئ بقطاع غزة أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وانقطعت الاتصالات منذ ساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري