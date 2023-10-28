السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ممثل فرنسا فى الأمم المتحدة: صوتنا لصالح القرار العربى لأن معاناة المدنيين لا مبرر لها

الممثل الدائم لفرنسا
الممثل الدائم لفرنسا في الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير

قال الممثل الدائم لفرنسا في الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير إن بلاده صوتت لصالح القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية من أجل هدنة في غزة، مضيفًا أن هذا التصويت جاء «لأنه لا يوجد شيء يبرر معاناة المدنيين».

 

جاء ذلك في تغريدة لدي ريفيير على حسابه بمنصة «إكس» بعد أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.


وجرى التصويت على القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، خلال اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة».

 

جاء التصويت لصالح القرار بأغلبية 120 عضوا، فيما عارضه 14 عضوا، وامتنع 45 عضوا عن التصويت.

 

واعترض على مشروع القرار العربي كل من: الولايات المتحدة، النمسا، كرواتيا، التشيك، فيجي، غواتيمالا، المجر، «إسرائيل»، جزر مارشال، جزر ميكرونيزيا، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراجواي.


وفيما صوتت فرنسا لصالح القرار العربي، امتنعت كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وهولندا وفنلندا، وأستراليا، واليونان، وجنوب السودان والهند، فضلا عن تونس والعراق.

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