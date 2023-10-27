خبير عسكري: اجتياح غزة يُهدد بتدخل "حزب الله" واتساع الحرب فى المنطقة

قال اللواء أركان حرب عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن اجتياح إسرائيل لغزة سيؤدي إلى تدخل حزب الله وإيران وبالتالي اتساع رقعة الحرب في المنطقة، كما أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستلحق أضرارا كبيرة في جيش الاحتلال.

حروب المدن مقبرة الجيوش

وأشار العمدة في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن حروب المدن مقبرة للجيوش النظامية، وبالتالى فإن إسرائيل ستتكبد خسائر كبيرة في أرواح جنودها التى ستقتحم بريا، كما أن الداخل الإسرائيلي يموج بالصراعات والأزمات السياسية الكبرى.

تكلف الحرب مليار شيكل يوميا

وتابع: تكلفة اليوم الواحد في الحرب الاسرائيلية على غزة تقدر بمليار شيكل أي ما يعادل 246 مليون دولار، ووصلت تكلفة الحرب على غزة حتى الآن، لـ 5.5 مليار دولار، وهي تكلفة باهظة لدرجة أن التصنيف الائتماني لإسرائيل أصبح سلبيا، رغم المساعدات الأمريكية.

محاولات تفريغ شمال غزة من أبنائها

وأشار إلى أن إسرائيل سمحت بدخول المساعدات لجنوب قطاع غزة وتشديد الحصار على الشمال ليفروا للجنوب وبالتالي يتمكن من السيطرة على الشمال، لافتا إلى أن الهدف المعلن لإسرائيل في حربها على غزة هو القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، ولو انتهى الغزو بتحقيق هذا الهدف ستظهر أزمة جديدة مع الحكومة الإسرائيلية وهى من يدير قطاع غزة.