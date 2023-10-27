جيش الاحتلال: توسيع العمليات البرية فى غزة ليس اجتياحًا رسميًا

أعلن الجيش الاحتلال، اليوم الجمعة، أن توسيع العمليات البرية في غزة ليس اجتياحا رسميا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، إن الجيش الإسرائيلي سيوسع عملياته العسكرية في غزة.

وبالإضافة إلى الهجمات التي تم تنفيذها في الأيام القليلة الماضية، تقوم القوات البرية بتوسيع عملياتها الليلة.

وشاركت مراسلة PBS ليلى مولانا ألين، مقطعًا لقوافل الجنود والمدفعية الإسرائيلية القادمة إلى الركن الشمالي الشرقي من حدود إسرائيل مع غزة.

في سياق متصل، قال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، إن "المزيد سيموت" نتيجة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وحذر مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، من أن الخدمات الأساسية في غزة "تتداعى"، مع نفاد الأدوية والغذاء والمياه.

وبينما نتحدث الآن، يموت الناس في غزة، إنهم يموتون فقط من القنابل والضربات. وقريباً، سيموت عدد أكبر من الناس بسبب عواقب الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال مسئول كبير في حماس إن الحركة “مستعدة” لغزو بري إسرائيلي لغزة، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيكثف عملياته البرية في الأراضي الفلسطينية ليلة الجمعة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن عزت الرشق، العضو البارز في المكتب السياسي لحركة حماس، كتب على تلغرام: “إذا قرر نتنياهو دخول غزة الليلة فالمقاومة جاهزة”.

وفي بيان منفصل، قالت حماس إن قطع الإنترنت وشبكة الهاتف المحمول في غزة يشير إلى “نية إسرائيل لارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية بعيدا عن أعين الصحافة والعالم”، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه زاد ضرباته "بشكل كبير للغاية"، فيما سيطرت القوات المسلحة الفرنسية على قصف مكثف على شمال غزة.