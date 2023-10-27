السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصادر مصرية: القصف الإسرائيلي على غزة محاولة ضغط لتسوية بشأن المحتجزين

غزة
غزة

قال مصدران مصريان إن القصف المكثف الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر قد يكون محاولة للضغط على حركة حماس الفلسطينية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الجيش الإسرائيلي ربما يضغط على حماس للتوصل إلى تسوية بشأن المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين لديها.

ويشن الاحتلال الآن غارات هي الأعنف منذ بدء موجة التصعيد الحالي في غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حزاما ناريا في كل أرجاء القطاع المحاصر.

وأعلن المتحدث باسم الاحتلال  أن قواته تشن غارات غير مسبوقة في غزة.

وأشار إلى أن القوات البرية الإسرائيلية سوف توسع نطاق هجومها في غزة مساء اليوم.

القصف الإسرائيلى غزة الاحتلال

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