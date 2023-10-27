وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حتى الآن في غزة منذ بدء الاجتياح البري

قال حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن الوضع الحالي في قطاع غزة من أصعب الحالات التي يمكن أن توصف، لافتًا إلى أنه يوجد هجوم غير مسبوق على غزة.

وأضاف البكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، أن الأنباء تتحدث عن 800 شهيد حتى الآن في غزة منذ بدء الاجتياح البري.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في هذه الليلة جريمة نكراء ضد شعبنا في قطاع غزة، وضد الأطفال والنساء الذين لا حول لهم ولا قوة في الدفاع عن أنفسهم سوى أن يتلقوا هذه الحمم التي تسقط من الطائرات، لأنه ليس لديهم ما يمكن أن يدافعوا به عن أنفسهم، لم يعد يأويهم أي موقع لم يعد بين الاحتلام وإجرامه نقاط محرّمة.

إشادة بشيخ الأزهر

وأشار إلى أن الصرخة المنطلقة من الأزهر الشريف، إنما هي صرخة مدوية وكبيرة ولها قيمة واهتمام واعتبار لأن الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب هو الرأس الديني السني الأول في العالم الإسلامي وفي العالم أجمع.