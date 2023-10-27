سياسي عراقي لـ"الدستور": مصر واقفة على قدم وساق في مد يد العون للفلسطينيين

قال علي الصاحب الباحث السياسي العراقي، إنه منذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى وتداعيات الحرب بين حماس واسرائيل، وجمهورية مصر العربيه واقفة على قدم وساق وتمد يد العون للشعب الفلسطيني الذي يجابه عدو صهيوني غادر وخبيث يسعى جاهدا لتهجير سكان غزة تحت ذرائع شتى.

وأضاف الصاحب في تصريحات خاصة لـ"الدستور": لم تكتفي مصر الشقيقة بالدعم وتقديم المساعدات، بل ذهبت الى لعب دور محوري مهم من خلال تزعمها لجملة من اللقاءات بين رؤساء الدول العربية والأجنبية ومؤتمر قمة القاهرة خير شاهد على ذلك.

وتابع: استطاعت مصر العربية وبقيادة الرئيس السيسي من ادخال 20 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والإنسانية والغذائية عبر معبر رفح الذي اصر العدو الصهيوني على غلقه.

وأشار الصاحب إلى أن مصر وقفت بكل قوة وعزيمة أمام مشروع صهيوني خبيث يسعى لتهجير أهل غزة إلى صحراء سيناء ومناطق أخرى لأن ذلك معناه تصفية القضية الفلسطينية وضياع حق الفلسطينين في دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وفي سياق متصل، قال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، إن "المزيد سيموت" نتيجة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

حذر مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة من أن الخدمات الأساسية في غزة "تتداعى"، مع نفاد الأدوية والغذاء والمياه.

هو قال: بينما نتحدث الآن، يموت الناس في غزة. إنهم يموتون فقط من القنابل والضربات. وقريباً، سيموت عدد أكبر من الناس بسبب عواقب الحصار المفروض على قطاع غزة.

هذا مقطع من بيان سابق للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، حيث أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيوسع عملياته العسكرية في غزة.

وقال في حديثه للصحفيين في مؤتمر صحفي، إن القوات الجوية تشن ضربات “واسعة النطاق” على الأنفاق والبنية التحتية الأخرى للإرهابيين. أضاف:

وبالإضافة إلى الهجمات التي تم تنفيذها في الأيام القليلة الماضية، تقوم القوات البرية بتوسيع عملياتها الليلة. فالجيش يعمل بقوة على كافة الأبعاد من أجل تحقيق أهداف الحرب.

وقال مسؤول كبير في حماس إن الحركة “مستعدة” لغزو بري إسرائيلي لغزة، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيكثف عملياته البرية في الأراضي الفلسطينية ليلة الجمعة.