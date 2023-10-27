جمال بيومي: هناك ازدواجية فى معايير دول الغرب تبرر أفعال جيش الاحتلال

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق، أن بدء عمليات برية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، موقف لا يبعث على التفائل.

وأضاف فى تصريح لـ"الدستور"، أن دول العالم المتقدم تقود سياسة غاية فى النفاق تظهر غير ما تضمر، مضيفا أن إسرائيل قامت بناء على رغبة من الغرب بدأها نابليون عندما زار المنطقة أيام احتلاله لمصر وقال ادعو الجالية اليهودية أن تأتي هنا لتحتل هذا البلد.

وأشار مساعد وزير الخارجية السابق، إلى أن دول الغرب تبرر أفعال الاحتلال الإسرائيلي بالدفاع عن النفس، وما يقوم به الفلسطينيين أصحاب الحق الشرعي فى مقاومة الاحتلال، مشيرا إلى أن هناك نفاق وازدواجية فى المعايير لدول الغرب.

الشعب الفلسطيني لديه قدره على الصمود ولابد من دعمه

ولفت بيومي، إلى أن الشعب الفلسطيني لديه قدره على الصمود ولابد من دعمه، موضحا أن هناك أولويتين وهما فتح المعبر ودخول بعض الإمدادات لقطاع غزة وهذا ما نجحت فيه الدولة المصرية بالفعل، والاولوية الثانية هى وقف القتل لأن الاحتلال يريد تهجير الفلسطينيين من أرضهم ويأتي بيهود من دول اخري مكانهم.

وتابع السفير جمال بيومي: اعتقد أن إسرائيل تتجنب المواجهة بين جنودها وجنود على الأرض لأنها تخسر المعركة، وليس لديها قدرة على التعبئة العامة لفترة طويلة.

وكان قد تعرض شمال قطاع غزة في فلسطين، مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف.

وقال جيش الاحتلال إنه "يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة" تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع.

في السياق، سُمعت أصوات انفجارات ضخمة في مدينة تل أبيب وضواحيها مساء اليوم الجمعة، نتيجة رشقات صاروخية أطلقتها حماس.

قال مرصد نت بلوكس المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت اليوم الجمعة إن الاتصال بالإنترنت في قطاع غزة قد انهار.

وقال المرصد إن "البيانات المباشرة تظهر انهيار الاتصال بالشبكة في قطاع غزة... وسط أنباء عن قصف كثيف".