برلماني: حكومة الاحتلال تتلاعب بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي

حذر النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، من مغبة انفلات الوضع وانزلاقه إلى ما لا يحمد عقباه في قطاع غزة، وسط تصعيد إسرائيلي غير مسبوق باجتياح غزة وقصف 2.5 مليون فلسطيني بالقطاع قائلا: حكومة الاحتلال تتلاعب بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي.



صمت مخز

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن الصمت الغربي والدولي المخزي تجاه جرائم إسرائيل في قطاع غزة سيدفع إلى مجزرة حقيقية وحرب شاملة في المنطقة واضطرابات في جهات عدة، منوها إلى ضرورة الاستماع بدقة لتحذيرات القيادة السياسية المصرية ورؤيتها، ووقف الحرب ووقف اطلاق النار عند هذه المرحلة.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بريا وبحريا وجويا بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط، وهو ما يؤكد أن إسرائيل مصرة علي استكمال مخططها الإجرامي بإبادة الشعب الفلسطيني، مما يجعل من الصعب التكهن بما ستصل اليه الأمور.

وأعرب نائب الصعيد، عن استيائه الشديد ورفضه التام لقيام إسرائيل بقطع الاتصالات والإنترنت والكهرباء عن القطاع بالكامل. مضيفا: أن الهدف هو عزل القطاع عن العالم، في ظل صمت عالمي مريب، وما يحدث سيظل عارا يلاحق الجميع دون استثناء وسيلاحق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.



اجتماع عاجل للقادة العرب

واختتم النائب محمد نشأت العمده بالدعوة إلى اجتماع عاجل للقادة العرب واتخاذ قرارات صارمة تجاه إسرائيل، واجبارها على وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لمساعدة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفا هى الأشد قسوة على الاطلاق بين حصار وقطع الاتصالات والكهرباء والطاقة والمياه عنهم وعزلهم عن العالم وقصفهم بشكل عنيف دون رحمة أو خوف من قانون دولي في ظل الدعم الأمريكي المستمر لدول الاحتلال.