السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: حكومة الاحتلال تتلاعب بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده

حذر النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، من مغبة انفلات الوضع وانزلاقه إلى ما لا يحمد عقباه في قطاع غزة، وسط تصعيد إسرائيلي غير مسبوق باجتياح غزة وقصف 2.5  مليون فلسطيني بالقطاع قائلا: حكومة الاحتلال تتلاعب بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

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برلمانى: اجتياح غزة إصرار إسرائيلى على تجاهل التوصيات الدولية


صمت مخز

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن الصمت الغربي والدولي المخزي تجاه جرائم إسرائيل في قطاع غزة سيدفع إلى مجزرة حقيقية وحرب شاملة في المنطقة واضطرابات في جهات عدة، منوها إلى ضرورة الاستماع بدقة لتحذيرات القيادة السياسية المصرية ورؤيتها، ووقف الحرب ووقف اطلاق النار عند هذه المرحلة.

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"غاز الأعصاب" المحرم دوليًا.. وسيلة إسرائيل المتوقعة لضرب أنفاق غزة


ولفت عضو مجلس النواب، إلى تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بريا وبحريا وجويا بشكل غير مسبوق،  في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط، وهو ما يؤكد أن إسرائيل مصرة علي استكمال مخططها الإجرامي  بإبادة الشعب الفلسطيني، مما يجعل من الصعب التكهن بما ستصل اليه الأمور.

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أبوالعطا: صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة عار كبير على القيم الإنسانية

وأعرب نائب الصعيد، عن استيائه الشديد ورفضه التام لقيام إسرائيل بقطع الاتصالات والإنترنت والكهرباء عن القطاع بالكامل. مضيفا: أن الهدف هو عزل القطاع عن العالم، في ظل صمت عالمي مريب، وما يحدث سيظل عارا يلاحق الجميع دون استثناء وسيلاحق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

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سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبى: بيان الغرب لم يركز على الأوضاع الإنسانية فى غزة


اجتماع عاجل للقادة العرب 
واختتم النائب محمد نشأت العمده بالدعوة إلى اجتماع عاجل للقادة العرب واتخاذ قرارات صارمة تجاه إسرائيل، واجبارها على وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لمساعدة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفا هى الأشد قسوة على الاطلاق بين حصار وقطع الاتصالات والكهرباء والطاقة والمياه عنهم وعزلهم عن العالم وقصفهم بشكل عنيف دون رحمة أو خوف من قانون دولي في ظل الدعم الأمريكي المستمر لدول الاحتلال.

النائب محمد نشأت العمدة القادة العرب وقف إطلاق النار التصعيد الإسرائيلي اجتياح غزة

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