السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: اجتياح غزة إصرار إسرائيلى على تجاهل التوصيات الدولية

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

عبرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، عن استيائها من اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة برا وبحرا وجوا، متجاهلة كل المطالب الدولية بشأن وقف العدوان.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن الاجتياح الإسرائيلي الذي بدأه الاحتلال بقطاع غزة، استمرار لمسلسل الاستفزاز وإصرار على تجاهل التوصيات الدولية بوقف القتال.

وقال “أباظة”: ما تقوم به إسرائيل في حق قطاع غزة حرب إبادة جماعية، خصوصا بعد انقطاع الاتصال والإنترنت، فضلا عن القضاء على الأطقم الطبية، وعدم القدرة على توصيل المساعدات للمواطنين الأبرياء".

وتساءل: "أين المجتمع الدولي من المجازر التي يشاهدها العالم جهارا نهارا في حق الشعب الفلسطيني؟، ماذا تنتظر منظمات حقوق الإنسان لكي تجبر إسرائيل على وقف آلة القتل والقمع".

 

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وجدد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحذير من استمرار العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني ستكون له تأثيرات سلبية خطيرة على المنطقة بالكامل.

وطالب أحمد فؤاد أباظة، بضرورة أن تكون هناك تحركات عاجلة لوقف العدوان، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانية والطبية إلى أهالي قطاع غزة.

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