السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عن توقيت الاجتياح.. خبير استراتيجي: الاحتلال يحاول مفاجأة عناصر المقاومة

غزة
غزة

في الساعة السادسة مساءًا تقريبًا بتوقيت فلسطين اعتذرت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" فى بيان لها عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال عملية الاجتياح البري.

وعن اختيار الاحتلال لتوقيت الاجتياح، قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، في تصريحات له، إن الاحتلال يحاول تنفيذ عنصر المفاجأة للمقاومة، محاولًة استغلال افتقار المقاومة لأجهزة الرؤية الليلية التي تتمتع بها قوات الاحتلال.

ويقول خبراء عسكريون عن الاجتياح الإسرائيلي، إنه وبعد تهيئة نقاط العبور، ستتقدم نخبة الكوماندوز أولا للدخول مع فرق هندسية لإزالة أكمنة المقاومة وفي الوقت نفسه ستحلق طائرات الاستطلاع لتقديم الدعم المعلوماتي، بالتزامن مع دخول القوات الإسرائيلية مع عمليات إلهاء وقصف جوي على القطاع، أما نقطة الدخول فيرجحون أن تكون من جهتين في ذات الوقت.

كما أكد الخبراء إلى أنه من المتوقع عند انتهاء ذلك يبدأ الاقتتال من منزل إلى آخر والذي رجحوا استمراره طويلا، لافتين إلى أنه قد يصل إلى استعمال السلاح الأبيض والاشتباك بالأيادي.

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الاقتحام البري فلسطين غزة شركة الاتصالات

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