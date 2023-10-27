باحثون لـ"الدستور": مصر الآن هى "القائد الرئيسى" لعملية وقف حصار غزة

قال جواد جوك، الباحث السياسي التركي، مصر هي الآن القائد الرئيسي لعملية وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة وسلام في المنطقة.

وأضاف جوك في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجميع يبارك هذه الجهود دون فرق بين الأطراف المعنية، بما في ذلك تركيا وإيران والسعودية والبلدان الأخرى.

وأشار جوك إلى أن استضافة الأطراف المعنية في مصر ذات أهمية قصوى الآن، حيث تتعرض الاستراتيجية المصرية لاهتمامات من قِبل الجميع والجميع محتاج للمساعدة، وخاصة الفلسطينيين عبر مصر ولهذا السبب، في وقت تاريخي بالنسبة لظهور عظمة وإنسانية مصر، يلعب دور القائد في توفير المساعدة للفلسطينيين.

بالنسبة لمنع ورفض مصر تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك سيناء، أكد جوك أن هذا أمر مهم جدًا وتشجع مصر جميع الأطراف المسلمة والعربية في هذا الصدد.

وتابع جوك "وبالنسبة لهذه القضية، تركيا تؤكد أن مصر تتحرك بشكل إيجابي جدًا، مما يجعلها جسرًا للتواصل بين الأطراف المختلفة والدولة الفلسطينية وإخوتنا في فلسطين".

العرب خذلوا مصر بعد قمة القاهرة للسلام

ومن لبنان، قال عبدالله نعمة، الباحث السياسي اللبناني، للأسف كل الجهود التي تبذلها مصر، من أجل فك الحرب والحصار عن غزة لم ينتج عنها سوى موضوع إدخال المساعدات لغزة.

ولفت نعمة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي محبط من الموقف العربي وخاصة بعد القمة التي دعا اليها الرئيس ليخرج منها بموقف عربي مشرف أو حل، ولكن للأسف لم ينتج عنها سوى خيبة الأمل، وكانت الصدمة لمصر من الإخوة العرب.

وأضاف نعمة: "يمكن أن نقول إن العرب خذلوا مصر، مصر التي أبلغت كل العرب أنها مستعدة للدخول في الحرب لمساعدة أهل غزة والدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية وحدها جيشها، وكان المطلوب منهم المال والنفط، ولكن للأسف جاء الرد أنه يمكن الرد على مصر من القواعد الأمريكية الموجودة في الدول العربية. مصر تُطعن من الظهر".

وتابع نعمة: "كلنا ثقة في القيادات المصرية وقلنا ثقة أن جيش مصر العظيم هو جيش العرب حامي الأمن القومي العربي أنه وحده كفيل أن يقف في وجه أعتى عدو لو اضطرت مصر أن تخوض الحرب، وأن ما يجري اليوم من تصعيد في غزة عزلها عن العالم، وانقطاع الإنترنت وتصعيد القصف المتواصل.أنا أعتقد أنه بداية الهجوم البري غير المعلن على غزة، كما أن هناك تسجيلًا لهزة أرضية في غزة من شدة القصف والذخيرة المستعملة، إسرائيل تريد أن تمحو غزة من الوجود فوق رءوس ساكنيها، المهم أن تنفذ ما اتفقت عليه هي وأمريكا".

وأردف خاتمًا: "واليوم، نحن نطالب الرئيس السيسي بأن يتحلى بالصبر لأن المؤامرة على مصر كبيرة، وأن جيش مصر الجيش الوحيد القوي الباقي في المنطقة حمى الله مصر أرضًا وشعبًا ومن قلب لبنان إلى قلب مصر نقول لكم: باسم الشعب اللبناني نحن معكم قلبًا وقالبًا".