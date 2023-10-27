الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع موقف مصر والرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين؟

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا

بدا موقف المصريون، من تهجير الفلسطينين من غزة إلى سيناء، متفقًا مع ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية، وتعريض الأمن القومي المصري للخطر، وخرج المصريون في تظاهرات سلمية تأييدًا لموقف القيادة السياسية برفض تهجير الفلسطينين إلى سيناء، وأنها أرض ذات سيادة مصرية كاملة.

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السوشيال ميديا

دعم رواد السوشيال ميديا موقف القيادة السياسية، وأكدوا جميعهم على أن سيناء أرض مصرية، خضبت أرضها دماء شهداء مصر على مدار السنوات لتحريرها، ونشروا عبر صفحاتهم ، المنشورات التي تبرز مدى أهمية سيناء، ومدى أهمية أنها تابعة للأراضي المصرية، مع التأكيد على الدعم الكامل للقضية الفلسطينية والأشقاء في غزة، وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

موقف مصر

ودخلت مصر في مفاوضات طويلة ، حتى يتم فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، من طعام وشراب وأدوية وأكفان، وخصصت مطار العريش لدخول المساعدات من كل الدول، ونقلها إلى قطاع غزة، لمساعدة الأشقاء المنكوبين هناك.

الأحزاب

أعلنت الأحزاب جميعها وقوفها الكامل مع الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كانت الأثمان التي ستدفع، مشددة على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصري أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، مؤكدة دعمها لخطوات القيادة السياسية في منع تهجير الفلسطينيين قسريًا إلى مصر وخاصة سيناء، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين في استعادة أرضهم إلى الأبد.

وتفاعلت صفحات جميع الأحزاب السياسية، مع موقف القيادة السياسية برفض تهجير الفلسطينين.

وكذلك كان موقف جميع النقابات العمالية، التي دعمت موقف القيادة السياسية، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتظاهرات السلمية، ونشر الوعي بالقضية الفلسطينية، والحقيقة وراء دعوات التهجير.

تهجير الفلسطينين سيناء غزة الأمن القومي تظاهرات سلمية

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