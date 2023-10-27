الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موظف بـ"مصر للطيران": في عهد الرئيس السيسي أثبتنا للعالم قدرتنا على التحدي (فيديو)

مواطن
مواطن

على مدار 9 سنوات من توليه الحكم، سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وتحقيق نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

في هذا الإطار، قال محمد عبداللطيف موظف بمصر للطيران:«أدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات، والحفاظ علي استقرار مصر اقتصاديًا وسياسيًا.. الرئيس أثبت للعالم أن مصر قد التحدي».

“الدستور” يتناول في السطور التالية أبرز النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي..

مكاتب تموينية

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من خدماتها إلكترونيا في إطار توجه القيادة السياسية نحو التحول الرقمي خاصة في ظل تعرض العالم لجائحة كورونا، حيث تم إتاحة الخدمات التموينية والمتعلقة بالسجل التجاري عبر المنصات الإلكترونية، دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية.

كما أطلقت الوزارة مشروع تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، تقدم كافة الخدمات التموينية كإصدار بطاقة وبدل تالف وبدل فاقد والفصل الاجتماعي حيث تم تطوير أكثر من 315 مركز خدمة مطور، ومستهدف الوصول إلى 600 مركز خدمة.

صوامع القمح

وساهم تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى حديثة متطورة فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التى كانت مهدرة قد تصل من 600 ألف إلى 800 ألف طن قمح سنويا، ووفرت أكثر من 4 مليارات جنيه كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح فى شون ترابية وأماكن مكشوفة.

اقتصاد مصر

استهدفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا.

https://youtube.com/shorts/AbBxwaLFLGM

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