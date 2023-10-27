جنوب غزة يتعرض لقصف مدفعى إسرائيلى مكثف مع بداية الاجتياح البرى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيف شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

فيما قالت وكالة سما الفلسطينية، إن قوات الاحتلال تشن قصف إسرائيلي برًا وجوًا وبحرًا على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مع انقطاع الاتصال بأكثر من مليوني فلسطيني هناك.

الجيش الإسرائيلي يعلن شن عملية برية

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه "يوسّع عملياته البرية" في قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن على سكان مدينة غزة التحرك جنوبًا بعد الإعلان عن أن القوات البرية الإسرائيلية "توسّع" عملياتها الليلة.

وأضاف: "سنواصل الهجوم على غزة والمناطق المحيطة بها، ونواصل دعوة سكان غزة من الجنوب إلى أن يتمتعوا بظروف أفضل".

حماس: الاحتلال يرتكب مجازر جرائم إبادة بعيدا عن أعين العالم

فيما أصدرت حركة حماس، بيانا منذ قليل، تؤكد خلاله أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، برًا وبحرًا وجوًا، على الأحياء السكنية؛ يُنذِر بِنِيَّة الاحتلال ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيدًا عن أعين الصحافة والعالم.

أضاف البيان: "نحمّل الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها".

تابعت: "نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا".

وأردفت:" ندعو شعبنا في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات، كما ندعو أحرار العالم إلى النفير العام نصرةً لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين".