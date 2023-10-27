عادل حمودة: الاحتلال الإسرائيلى يرى أن الضربات الجوية لم تحقق أهدافها

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن هناك أسبابًا عديدة تجعل القرار الإسرائيلي بالاجتياح قرارًا بطيئًا جدًا، رغم أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن أكد أنه لا يضغط على إسرائيل ولا يتدخل فيما يختص بالحرب البرية، مشيرًا إلى أنه في حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة لها أسباب في تأجيل الحرب البرية أو الاقتحام والغزو البري.

وأضاف حمودة، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يرى أن الضربات الجوية لم تحقق أهدافها رغم مرور 21 يومًا، ولم يحدث أن الطيران نجح في أن يستهدف أهدافًا عسكرية يمكن أن يرى الاحتلال من خلاله أنها مناسبة أو تستمر في الضرب.

وأوضح، أنه سيكون هناك استمرار في القصف الجوي ولعله يحدد الأهداف، مشيرًا إلى أنه كلما نجح الطيران في ضرب أهداف عسكرية لحماس فإن هذا يقلل من مخاطر التدخل البري.

ونوّه إلى أن الجانب الأمريكي يرى أن هناك ما يقارب من 5 إلى 6 آلاف مزدوج الجنسية وأنهم مسئولية الإدارة الأمريكية خاصة في عام الانتخابات، ومن ثم تجري المفاوضات الآن عن تأجيل الحرب البرية.

وأكد أن هناك استدعاء لقوات الاحتياط الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، وعددهم يزيد عن 330 ألف ضابط وجندي وغالبيتهم لم يجري استدعاؤهم منذ 8 سنوات، ومن ثم فهم في حاجة إلى إعادة لياقة وتدريب من جديد.