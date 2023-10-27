أغاني مصرية دعمت القضية الفلسطينية وعبرت عن معاناة شعب (فيديو)

القضية الفلسطنية تشغل وجدان الشعب العربي دائمًا ويحاولون بطرق مختلفة التعبير عن معاناة الشعب الفلسطيني، ويعد الفن هو القوى الناعمة التي تؤثر في مشاعر الجماهير، لذلك قرر عدد كبير من فنانين الوطن العربي والمصري تضامنهم مع معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تقديم عدة أوبريتات وأغاني تعبر عنهم، منها:

أغنية من فوق سابع سما 2023

غنى المطرب علي الحجار أغنية من فوق سابع سما التي أظهرت بسالة الشعب الفلسطيني في مقاومة جنود الاحتلال الإسرائيلي، والذي اسقط آلاف الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، الأغنية كلمات وتلحين الملحن الشاب محمد ياسر

أوبريت القدس هترجع لنا 2000

والذى كان وقتها يعبر عن انتفاضة كبرى بعد استشهاد الطفل "محمد الدرة" الذى قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحضان والده متعمدًا، وشارك في الأوبريت مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم، أحمد السقا- فاروق الفيشاوي -أحمد حلمي محمود ياسين -هدى سلطان -نادية لطفى -منى زكي- محمد محيي-خالد عجاج -هشام عباس-مدحت صالح وغيرهم، وهو من ألحان رياض الهمشري، وتوزيع حميد الشاعري.

أغنية على باب القدس 2000

بسبب انتفاضة القدس واستشهاد الطفل محمد الدرة قدم الفنان هانى شاكر أغنية بعنوان "على باب القدس" وتكشف معاناة أهل فلسطين والقدس في مواجهة الاحتلال الصهيوني، والأغنية من ألحان الموسيقار حسن أبو السعود.

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