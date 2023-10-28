السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 28-10-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 28-10-2023 في المحافظات من أكثر الكلمات الدلالية بحثًا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، خاصة مع تغيير الساعة من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، ورغبة الملايين من المصلين في المحافظات على توقيت صلواتهم وأداؤها في أوقاتها.


مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 28-10-2023 في المحافظات

مع تغيير الساعة واختلاف مواعيد رفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة محافظات الجمهورية يبحث الملايين من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 28-10-2023 في المحافظات، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي جاءت كما يلي:-

الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:36 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:37 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:47 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:11 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:30 مساءا.

 

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مواعيد الصلاة اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر


الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:36 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:37 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:46 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:10 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:29 مساءا.


الصلاة في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:33 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:35 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:44 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:08 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:26 مساءا.

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الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:52 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:55 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:10 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:35 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:49 مساءا.


الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:31 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:34 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:48 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:13 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:28 مساءا.


الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:54 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:55 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:03 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:27 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:46 مساءا.

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