جيش الاحتلال ينفذ غارات "حزام نارى" فى غزة تمهيدًا لاجتياح برى

شن طيران الجيش الإسرائيلي غارات جوية إسرائيلية عنيفة، منذ قليل، على جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر.

ونفذ سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي حزامًا ناريًا بغارات جوية كثيفة على كل أنحاء غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أن طائراته تشن قصفًا مكثفًا وغير مسبوق على كل أنحاء قطاع غزة.

وجاء ذلك وسط الأنباء التي تتناولها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول بدء اجتياح بري لغزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارات المكثفة الآن تمهيدًا لاجتياح بري شامل.