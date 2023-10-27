الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال ينفذ غارات "حزام نارى" فى غزة تمهيدًا لاجتياح برى

جريدة الدستور

شن طيران الجيش الإسرائيلي غارات جوية إسرائيلية عنيفة، منذ قليل، على جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر.

ونفذ سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي حزامًا ناريًا بغارات جوية كثيفة على كل أنحاء غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أن طائراته تشن قصفًا مكثفًا وغير مسبوق على كل أنحاء قطاع غزة.

وجاء ذلك وسط الأنباء التي تتناولها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول بدء اجتياح بري لغزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارات المكثفة الآن تمهيدًا لاجتياح بري شامل.

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