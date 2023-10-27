جيش الاحتلال يتهم “حماس” باستخدام المستشفيات في غزة لأغراض عسكرية

اتهم الجيش الاحتلال حماس باستخدام المستشفيات في غزة لأغراض عسكرية وتحويلها إلى “مخابئ لحماس وقادتها”، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الاحتلال الأدميرال دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن “حماس تشن حربا من المستشفيات” في غزة.

وأشار هاجري بشكل خاص إلى مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في قطاع غزة.

وقال إن المستشفى كان يستخدم لإخفاء مجموعة متنوعة من مراكز القيادة ونقاط الدخول إلى شبكة مترامية الأطراف من الأنفاق تحت غزة.

أضاف: هناك وقود في المستشفيات، وحماس تستخدمه في بنيتها التحتية .

وسرعان ما نفت حماس هذا الادعاء. وكتب عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، على تلجرام، لا أساس للحقيقة فيما قاله المتحدث باسم جيش العدو.

المساعدات الانسانية لغزة

وفي وقت سابق، نفى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، تحويل أي مساعدات.

هو قال:لدينا آليات مراقبة قوية، كما ان الأونروا لا ولن تقوم بتحويل أي مساعدات إنسانية إلى الأيدي الخطأ.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم ولاية فلوريدا والمرشح الرئاسي لعام 2024 يوم الخميس أنه عمل مع القنصل العام الإسرائيلي في ميامي لإرسال معدات عسكرية، بما في ذلك طائرات بدون طيار ودروع واقية وخوذات.

وقال مكتبه، بحسب رويترز، إنه عمل على "إيصال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة" كجزء من "عملية الإنقاذ" رفيعة المستوى. وتضمنت العملية إرسال إمدادات إنسانية على متن طائرات مستأجرة وإعادة مئات المواطنين الأمريكيين من إسرائيل الذين أرادوا العودة إلى ديارهم في أعقاب هجمات حماس.

ومع ذلك، بدأ تفاخره في الانهيار عندما قال ماور إلباز ستارينسكي، القنصل العام الإسرائيلي، لوكالة الأنباء إنه لم يطلب مساعدة ديسانتيس، وأن مشاركة الحاكم اقتصرت على تسهيل المتطلبات الورقية لشحنة تم ترتيبها مسبقًا من "أجزاء بنادق". "بأمر من حكومته.

وجعل ديسانتيس الدعم المتشدد لإسرائيل جزءًا بارزًا من حملته الفاشلة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وتعهد بإبعاد اللاجئين الفلسطينيين إذا كان في البيت الأبيض، وطرد المجموعات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين من حرم جامعات فلوريدا.