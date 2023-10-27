الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فى أول أيامه.. الإدارية العليا: لا طعون على مرشحى الانتخابات الرئاسية 2024

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

انتهت المحكمة الإدارية العليا، من أول أيام استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية الذى بدأ فى التاسعة صباح اليوم الجمعة، واستمر حتى الرابعة عصرًا، وذلك حتى غد السبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد مصدر بمجلس الدولة، أن جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فتح باب تلقى الطعون منذ الساعة التاسعة صباحا، واستمر حتى الساعة الرابعة عصر، وفق المدة المحددة، ولم يستقبل أي طعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الآن.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر حتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل في الطعون من قبل المحكمة الإدارية العليا على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزًا انتخابيا من بين 15 رمزًا تم تحديدها وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

المحكمة الإدارية العليا الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات جدول المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية: غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى الثانية من ظهر اليوم

الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تلقى طلبات راغبى الترشح للرئاسة

ما هى اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات وحدود استقلالها؟.. "إكسترا نيوز" توضح

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

سماع دوى انفجارات فى سماء إيلات

مشاهد مرعبة.. قصف إسرائيلي غاشم على غزة (فيديو)

صفعة مدوية للحكومة الإسرائيلية.. عكاشة يكشف دلالة تظاهر الإسرائيليين أمام السفارة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟