الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة وفلسطين العاجلة

تردد القاهرة الإخبارية
تردد القاهرة الإخبارية

يشغل بال الالآف من المواطنين متابعة أحداث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يكثر التساؤل عن تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة وفلسطين لحظة بلحظة، حيث تصاعدت وتيرة الأحداث بغزة، ومنذ بدء القصف على جيش الاحتلال لها، وهو الأمر الذي جعل كافة المواطنين يتمنون متابعة أحداث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك من خلال البحث عن التردد للقناة لمتابعة كافة أحداث غزة وفلسطين.

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة وفلسطين لحظة بلحظة.

وتحرص قناة القاهرة الإخبارية، على النقل لكافة الأحداث بغزة لحظة لحظة، وكما أنها ستنقل حصريًا عدد من الأخبار والتصريحات الخاصة في مصر، وسنوضح من خلال هذا التقرير، تردد القناة لمتابعة أحداث غزة وفلسطين، والتي قد جاءت كالتالي:

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة وفلسطين

وجاء تردد قناة القاهرة الإخبارية لعام 2023 لمتابعة أحداث غزة وفلسطين، وهي كالتالي:

  • تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023: 11747.
  • معدل الترميز: 24500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

ويمكن ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية، باتباع الخطوات الآتية:

  • الخطوة الأولى: يُنّزل الشخص القناة، وذلك بالضغط على زر MENU الموجود في الريموت.
  • الخطوة الثانية: اختر قائمة الترددات.
  • الخطوة الثالثة: كتابة تردد قناة القاهرة الإخبارية في الخانة المخصصة لذلك.
  • الخطوة الرابعة والأخيرة: قم بالضغط على حفظ حتى سيتم تنزيل القناة.

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قناة القاهرة الإخبارية من أشهر القنوات 

وتعد قناة القاهرة الإخبارية هي من أهم القنوات التي انتشرت وذلك بشكل كبير وفي وقت قصير، وأيضا جذب الملايين من متنوع دول العالم لمشاهدتها، وذلك لكونها وتركز على التقديم محتوى هادف ومعلومات تكون دقيقة وموثوقة للمشاهد، وستُحيط بكافة الأحداث التي ستجرى على المستوى المحلي والعالمي، وتمتلك فريق عمل مميز من كافة المراسلين المحترفين الذين يقومون بنقل الأحداث الجارية على مدار الساعة.

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