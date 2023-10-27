باحث فى الشئون الإسرائيلية: قطاع غزة بات أكبر مقبرة على وجه الأرض

قال سامر السنجلاوي، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إنّه في هذه الأيام يسقط ما يقارب من 500 شهيد يوميًا جراء القصف الجوي المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الباحث في الشئون الإسرائيلية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا كنا نقول إن غزة هي أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض، الآن باتت غزة أكبر مقبرة على وجه الأرض وفي العالم حتى الأحياء في غزة هم أموات بانعدام كل وسائل الحياة فيها، فلماذا يعني أن يبحث الأطفال في غزة عن قطرة ماء؟ ماذا يعني أن تعيش غزة أيامًا وأسابيع بدون إنارة ومعزولة بالكامل عن الحياة؟.

وتساءل الباحث في الشئون الإسرائيلية، ماذا يمكن أن يحدث الاجتياح البري وبماذا يهدد الاحتلال الإسرائيلي من اجتياحه البري لغزة؟، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أقصى ما عنده من جرائم وأقصى ما عنده من عملية إبادة متواصلة من خلال القصف الجوي.

وأوضح الباحث في الشئون الإسرائيلية، أنّ الفارق بين القصف الجوي والاجتياح البري، أنهم في القصف الجوي يستهدفون المدنيين والأبرياء، بينما بالاجتياح البري ربما يواجه المقاومة العسكرية.

وأكد الباحث في الشئون الإسرائيلية، أن المطلعين على الأحداث في غزة بدأوا يفهمون أن الاحتلال لا يضرب المقاومة وحماس، لأن جميع مقرات المقاومة أو ما يقرب من 70% من تلك المقرات لم تُصب، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إيقاع عدد كبير من الضحايا من المدنيين والأطفال.