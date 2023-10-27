"مياه بنى سويف": تشغيل محطة أبوسليم وجار إعادة الخدمة للمناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، إعادة تشغيل محطة أبو سليم، ليتم تشغيل كامل المحطات التي كانت قد تقرر إيقافها بمراكز بني سويف والواسطى وناصر بشكل مؤقت وكإجراء احترازي منذ أمس، بسبب بقعة سولار بمجرى النيل ناتجة عن اصطدام إحدى المراكب النيلية بقاعدة خرسانية بكوبري النيل العلوي ببني سويف أثناء توجهها للصيانة بالقاهرة ولم يكن على متنها سوى طاقم التشغيل فقط

وأفادت شركة مياه بني سويف،أنه أنه تم بالفعل تشغيل محطة مياه أبوسليم، كما تم تشغيل محطات كفر الجزيرة واشمنت بمركز ناصر، فضلا عن تشغيل محطات المياه بمركز الواسطى أمس ليتم حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بشكل نهائي، وإعادة زيادة معدلات ضخ المياه في الشبكات بشكل تدريجي وانتظامها وعودتها لما كانت عليه قبل المشكلة.

أفادت شركة مياه بني سويف، أنه تم تشغيل محطات: كفر الجزيرة واشمنت بمركز ناصر، وأنه سيتم زيادة معدلات ضخ المياه في الشبكات بشكل تدريجي، كما يجرى حاليًا متابعة تشغيل محطة مياه أبوسليم، منوهة أنه تم" أمس" بالفعل تشغيل محطات المياه بمركز الواسطى "

وأكد شركة المياه، أن العمل يجرى على قدم وساق لتلافي تداعيات المشكلة، وأنه يجرى رفع تقارير فورية للجهات ذات الصلة، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

وكلف محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم،كلف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بمتابعة الإجراءات اللازمة لسرعة حل المشكلة،حيث تم استدعاء ممثلى الجهات والشركات المعنية من حماية النيل وجهاز وإدارة البيئة وشركة المياه، الأزمات، التموين، للتوجه إلى مكان تسرب بقعة السولار بالمجرى المائي، لتنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة للتعامل واحتواء المشكلة، وقامت شركة المياه بإيقاف بعض المحطات "مؤقتاُ واحترازيًا" لاتخاذ ما يلزم فنيًا وعمل المسح البيئي والتحاليل ومتابعة ورصد البقعة والتخلص منها، حيث يتم تشغيل جميع المحطات وإعادة الخدمة لطبيعتها تدريجيا.