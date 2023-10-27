إزالة وإيقاف 24 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمركزين فى المنيا (صور)

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده المتابعة المستمرة والوقف الفوري لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، موجّهًا برصد المخالفة والتعامل الفوري معها.

إزالة 14 حالة تعدٍ ومخالفات بناء

وقال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز، واصلت حملات إزالة التعديات وتمكّنت من رصد وإزالة حالة واحدة شدة خشبية بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 60 مترًا بزرابي أحمد إبراهيم بقرية بني حرام، وتم مصادرة الخشب، وإزالة حالتيِّ تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمهد بمساحة قيراط واحد و6 أسهم بقرية بني حرام في حملة قادها هاني محمود، نائب رئيس المركز، ومحمد عبدالحميد، رئيس القرية والأجهزة المعاونة.

كما أزالت الوحدة المحلية بقرية تل بني عمران، 11 حالة تعدٍ على أملاك الدولة حماية النيل بقريتي زرابي الرحمانية وتل بني عمران بمساحة 486 مترًا في حملة قادها محمد فوزي العربي، رئيس القرية بالتعاون مع حماية النيل والأمن العام.

إزالة 10 حالات تعدٍ بقرى مركز المنيا

وأوضح اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحده المحلية بقرية البرجاية تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراض زراعية، وتم التعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة.

كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية طوخ الخيل، من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة ٣٥٠ مترًا، وتم التعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة.

وفي قرية بنى محمد سلطان، تمت إزالة حالة تعدٍ بقرية الحواصلية على مساحة ٣ قراريط أرض زراعية، وتم التنبيه على مسؤول الزراعة بمتابعة الحالات في المهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكن قسم التنظيم بقرية تلة من إزالة حالة تعدٍ في المهد على أراضٍ زراعية بقرية صفط الشرقية بمساحة ١٢ سهمًا، وتم اتخاذ الإجراء القانوني لدى المخالف.

وتمكن قسم التنظيم والمتغيرات بحي غرب، من رصد وتنفيذ حالة فك شدة خشبية بتقسيم شادى بمساحة ٧٠ مترًا، وأيضًا إزالة فورية في المهد بعزبة شاهين التابعة لحي غرب بمساحة ١٠٠ متر، وتم التعامل الفوري معها وإحالة المخالفين للنيابة؛ لمنع البناء العشوائي.

كما تمكن حي جنوب المديني، من فك شدة خشبية بمساحة ٦٠ مترًا بالدور الأول عزبة اسكندر بجوار كوبري المنصورة الجديد علوي، مع اتخاذ الإجراء القانوني لدى المخالف.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي ديرمواس والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي ديرمواس والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي ديرمواس والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي ديرمواس والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي ديرمواس والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي ديرمواس والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي ديرمواس والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي ديرمواس والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي ديرمواس والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي ديرمواس والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي ديرمواس والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي ديرمواس والمنيا