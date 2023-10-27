بعد سقوطها فى طابا.. الدول الرائدة فى تصنيع الطائرات المُسيرة ومدى خطورتها (فيديو)

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن هناك إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية سقطت صباح اليوم الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأضاف: “أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد 6 فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة متخصصة من الجهات المعنية”.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم أبرز المعلومات عن الطائرات المُسيرة "طائرة بدون طيار" والدول الرائدة في تصنيعها.

حادث مدينة طابا

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" عن أن التحقيقات مازالت جارية للوقف على ملابسات حادث الصاروخ الذي سقط على مبنى إسعاف مدينة طابا، وأدى إلى إصابة مواطنين مصريين وإحداث تلفيات في المبنى.

وانتقلت لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى مكان سقوط الصاروخ، بينما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث، لمنع اقتراب أي شخص من المكان ومباشرة التحقيق.

وأفاد مصدر سيادي لقناة "القاهرة الإخبارية" بأنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ نحو مدينة طابا، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

التحقيق في حادث طابا

وأكد المصدر أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.

ووصلت قوات الأمن لموقع حادث إطلاق صاروخ على مدينة طابا، وبدأت جهات التحقيق تحقيقاتها الأولية.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر الآثار الناجمة عن حادث إطلاق صاروخ على مدينة طابا، حيث تضرر مبنى إسعاف مدينة طابا، والسكن والإدارة لمستشفى طابا.

وكانت قد أفادت مصادر مطلعة بأنه لا وفيات فى الحادث، مشيرة إلى أنه أسفر عن إصابات طفيفة لـ6 مواطنين.

تصدر هاشتاج مصر خط أحمر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، خلال الساعات الماضية، عقب إعلان المتحدث العسكري سقوط إحدى الطائرات الموجهة دون طيار مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة، بجوار أحد المباني القريبة من مستشفى طابا بـمدينة طابا في شبه جزيرة سيناء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق إكس، تحت هاشتاج مصر خط أحمر، معلقين أن هذه محاولة مستميتة لجر مصر للدخول في الصراع للانتقام منها.