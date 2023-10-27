فتحي والسعيد وماييلي أساسيا.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام المصري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، بدوري نايل.

موعد مباراة بيراميدز والمصري بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويواجه بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة، على ستاد الجيش برج العرب بالإسكندرية، في افتتاحية الجولة الخامسة بدوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري بدوري نايل (موسم 2023/2024)

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.

شريف إكرامي - أحمد توفيق - يوسف أسامة - أحمد فتحي - سيف جعفر - أسامة جلال - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكاي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة بيراميدز والمصري، في افتتاحية الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل، في تمام الرابعة عصرا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي عبر شكبة قنوات أون تايم سبورت، وتحديدا عبر قناة أون تايم 2، يقدمه كريم خطاب، ويضم المحليين حسني عبدربه قائد الإسماعيلي الأسبق وعمرو الدسوقي لاعب المصري الأسبق، والمراسل أسامة عقدة، بينما يقوم بالتعليق على المباراة أيمن الكاشف.

طاقم حكام مباراة بيراميدز والمصري بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويقود تحكيميا مباراة بيراميدز والمصري، في افتتاحية الجولة الخامسة بدوري نايل (موسم 2023/2024)، طاقم مكون من محمود بسيوني حكما للساحة، ويعاونه أحمد حسام طه حكم مساعد أول، وأحمد عبد الغني حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.