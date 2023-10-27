تشكيل المصرى لمواجهة بيراميدز فى افتتاحية الجولة الخامسة بدورى نايل

كشف علي ماهر المدير الفني لفريق المصري، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز في اللقاء الذي ينطلق في الرابعة من عصر اليوم، باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة من دورى نايل.

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - باهر المحمدي - حسين السيد.

خط الوسط: محمود حمادة - سمير فكري - إيزي إيمكا.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - محمد الشامي - مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد، حسام جريشة، إسلام عطية، عمرو سعداوي، حسن علي، أسامة الجزار، أمادو دوجولد، غيلاس قناوي، ليستويل

يدير اللقاء كل من محمود بسيوني حكما للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه وأحمد عبد الغني كمساعدين، وأحمد حمدي حكما رابعا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم محمد عباس قابيل بمعاونة من زميله أحمد جمال.

يذكر أن فريق المصري يأتي بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط بينما يحتل فريق بيراميدز صدارة دوري نايل برصيد 10 نقاط.