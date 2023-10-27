الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماكرون: نواصل بلورة استجابة ملموسة للوضع الإنسانى فى غزة

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن جهود بلورة استجابة ملموسة للوضع الإنساني في غزة متواصلة.

ماكرون: الحصار الكامل والقصف العشوائى لا يحمى المدنيين فى غزة

وأكد الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحصار الكامل والقصف العشوائي لا يحمي المدنيين في غزة.

كما أشار إلى ضرورة تقديم الموارد لجميع مستشفيات قطاع غزة.

وشدد ماكرون على أهمية أن تأخذ إسرائيل الوقت الكافي قبل الاجتياح البري لغزة تجنبًا لوقوع المزيد من الضحايا المدنيين.

ماكرون الرئيس الفرنسي غزة قطاع غزة حصار غزة القاهرة الإخبارية

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