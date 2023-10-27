الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماكرون: نتعاون مع مصر فى تقديم المساعدات لغزة.. وعلى إسرائيل ألا تعرض حياة المدنيين للخطر

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه على إسرائيل ألا تعرض حياة المدنيين في غزة للخطر، مشيرًا إلى أن فرنسا أرسلت سفينة مساعدات ستصل قريبًا إلى شواطئ غزة.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا تتعاون مع مصر والأردن في تقديم المساعدات إلى غزة.

كما أكد الرئيس الفرنسي ضرورة تنفيذ هدنة إنسانية لحماية المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يتم بحث مبادرة لدعم اقتصادي واجتماعي للسكان في غزة.

ماكرون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي غزة قطاع غزة إسرائيل القاهرة الإخبارية

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