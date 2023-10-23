الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب يطالب بتحديد أسعار السماد حتى يصل الدعم لصغار المزارعين

النائب محمد حمزه
النائب محمد حمزه

أكد محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، في الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة حول الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر أن السماد يصل متأخرا إلي المزارعين، ويجب الانتباه إلي هذه النقطة ليتم الاستفادة القصوي من السماد.

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يصل الدعم لصغار المزارعين عن طريق الدعم النقدي وليس العيني

أشار عضو مجلس الشيوخ إلي أنه يجب تحديد أسعار السماد حتي يصل الدعم لصغار المزارعين عن طريق الدعم النقدي وليس العيني.

وأكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، حرص الوزارة على تقوية منظومة الأسمدة، مشيرا إلى أنّ العمل في الوقت الحالي للاعتماد على الأسمدة العضوية لتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية، لا سيما في ظل ظهور سوق سوداء وتضارب في الأسعار.

ووافق مجلس الشيوخ، على تقرير اللجنة المشتركة وإحالة التقرير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

وطالب المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة بالاستفادة من الـ25 توصية الواردة بتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وموافاة المجلس بما يمكن تطبيقه من تلك التوصيات، وذلك بهدف إيجاد أثر إيجابي في منظومة الأسمدة بالمستقبل.

وقال الجبلي في كلمته في ختام الجلسة العامة، كان هناك ما يسمى بالمجلس الأعلى للأسمدة، يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل البنك الزراعي والوزارة والجمعيات، وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر ويعد تقريرا وافيا بشأن ما يتعلق بكميات الإنتاج والمشكلات، داعيًا بإعادة إنشائه مرة أخرى فى المرحلة المقبلة فى ظل مشروعات التوسع الزراعى التى تشهدها البلاد حاليًا، ومتوقع منها إضافة نحو 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الزراعة والري والطاقة

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