الأمر خطير.. رئيس "الشيوخ" يدعو الحكومة للرد على توصيات دراسة الأسمدة

طالب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة بالاستفادة من الـ25 توصية الواردة بتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وموافاة المجلس بما يمكن تطبيقه من تلك التوصيات، وذلك بهدف إيجاد أثر إيجابي في منظومة الأسمدة بالمستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

“زراعة الشيوخ” تطالب بإعادة تأسيس المجلس الأعلى للأسمدة

وقال الجبلي في كلمته في ختام الجلسة العامة، كان هناك ما يسمى بالمجلس الأعلى للأسمدة، يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل البنك الزراعي والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر ويعد تقريرا وافيا بشأن ما يتعلق بكميات الإنتاج والمشكلات، داعيا بإعادة إنشاءه مرة أخرى فى المرحلة المقبلة فى ظل مشروعات التوسع الزراعى التى تشهدها البلاد حاليا ومتوقع منها إضافة نحو 4 مليون فدان للرقعة الزراعية.

وعقب رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأهمية حديث المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري، مؤكدا أنه على الحكومة إمداد المجلس بكل الردود الموثقة بشأن ما أثير من مناقشات حتى يكتمل التقرير ويتم تقديم الدراسة كاملة فى هذا المجال، علما بأن ما ناقشناه اليوم وأمس يعد بداية وليس نهاية، نظرا لأن الأمر جد خطير ويحتاج متابعة منا ومن الحكومة.

كما دعا رئيس المجلس، لجنة الزراعة والري إلى دراسة أى تعديلات تشريعية تكون مطلوبة حتى تكون مواكبة لمستجدات منظومة الأسمدة.

وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.