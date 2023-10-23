مجلس الشيوخ يحيل تقرير اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية للحكومة

أحال مجلس الشيوخ، في جلسته العامة التي عقدت اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وما جاء به من التوصيات والمقترحات بعد ضبطه في ضوء ما دار في الجلسة من مناقشات إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات ومقترحات، وجاءت إحالة التقرير إلى الحكومة بعد موافقة المجلس عليه بصفة نهائية.

واستنكر النائب سعيد ضيف الله، تأخر مركز مصر من حيث تصدير الأسمدة، مشددا على أهمية تشجيع صناعة السماد من خلال فتح المزيد من المصانع في هذا المجال.

برلماني يطالب بمحاربة السوق السوداء للأسمدة

فيما أكد النائب فايز أبو حجر، أهمية مضاعفة حجم الأسمدة التي تنتجها الدولة عن طريق التصنيع وتوفيره للفلاح المصري، مشيرًا إلى المشروع الحيوي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مجمع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، مشددا على ضرورة مواجهة الحكومة لمافيا السوق السوداء من خلال آليات محددة.

ووجه النائب عبد العليم الشيخ، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعي إلى تحقيق فوائض في صناعة الأسمدة للتصدير، لكنه انتقد في الوقت ذاته ما وصفه بـالمنظومة الفاشلة للحكومة في توزيع الأسمدة.

وكان عاتب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بسبب عدم مشاركة بعض الوزراء الذين لهم علاقة بملف الأسمدة، خاصة وزير الزراعة ووزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، حول اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.