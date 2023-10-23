الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب الشيوخ: مشاكل اقتصاديات العالم تدفعنا نحو الاهتمام بملف السماد والنهوض به

النائب أشرف أبو النصر
النائب أشرف أبو النصر

أكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ،  أهمية السماد نظرا لأنه ينعكس على ملف مهم مرتبط بالأمن القومي الغذائي، مشيرًا إلى أن المشكلات العالمية المتعلقة باقتصاديات العالم تدفعنا نحو الاهتمام بملف السماد والنهوض به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.         

وأشار إلى أن الدولة المصرية توجهت نحو الاهتمام بمصانع السماد، وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع مصانع للأسمدة بالسويس وتحديدا في العين السخنة.

إطلاق استراتيجية لصناعة السماد والتوسع فيها

ودعا إلى أن إطلاق استراتيجية لصناعة السماد والتوسع فيها نظرا لأن صناعة السماد تدعم جذب العملة الصعبة وتحقق الاكتفاء، مشددا على أهمية إعطاء تسهيلات لمن يعمل في صناعة السماد.

وقال النائب محمد حمزة، السماد يصل متأخرا إلى المزارعين ويجب الانتباه إلى هذه النقطة ليتم الاستفادة القصوي من السماد، مشيرا إلى أن تحديد أسعار السماد حتى يصل الدعم لصغار المزارعين عن طريق الدعم النقدي وليس العيني.

وبدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس في استكمال مناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وطالبت النائبة عائشة عبدالغني هاشم بالعودة إلى نظام الدورة الزراعية حتى يكون الإنتاج وفيرا وذا جودة عالية، كما طالبت النائبة في كلمته أمام الجلسة العامة بالعمل علي تعميم استخدام نظام الري بالتنقيط أو الري بالطرق الحديثة وكذلك زراعة المحاصيل طبقا لنوعية التربة وطبقا للتصنيف بحيث يتم زراعة المحصول المناسب في الأرض المناسبة.

وطالبت النائبة بضرورة استخدام الأسمدة تحت إشراف المرشدين الزراعيين، وعدم الإفراط في استخدام الأسمدة حتي يكون هناك فرصة كبيرة لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية ولكافة الأسواق العالمية.

من جانبها، قالت النائبة سهير عبدالسلام  إن الدراسة الخاصة بالأسمدة والدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي دراسة مهمة جدا، خاصة في ظل التوسع في استصلاح الأرض الزراعية وهذا التوسع يحتاج للأسمدة لزيادة الإنتاج الزراعي.

النائب أشرف أبو النصر أهمية السماد المشكلات العالمية اقتصاديات العالم صناعة الأسمدة الكيماوية

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