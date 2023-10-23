مازيمبي الاستثناء في ذهاب دور الثمانية من الدوري الإفريقي

تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو هو النادي الوحيد الذي تمكن من تحقيق الانتصار على ملعبه في مباريات الذهاب في دور الثمانية من البطولة المستحدثة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

على ملعبه مازيمبي لا يخسر أمام الترجي

كان مازيمبي قد فاز على نادي الترجي الرياضي التونسي بنتيجة هدف نظيف على استاد بنجامين مكابا الوطني في مدينة دار السلام عاصمة دولة تنزانيا لأن تم نقل هذه المباراة من ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي من جمهورية الكونغو لأسباب تنظيمية.

هذا الانتصار هو تأكيد على أن مازيمبي لا ينهزم على ملعبه على يد الترجي إذ ألتقى الناديان من قبل في 3 نسخ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأفضل نتيجة حققها الترجي على ملعبه مازيمبي هي التعادل السلبي مرتين، المرة الأولى كانت في مباراة الذهاب في دور قبل النهائي نسخة 2012، والمرة الثانية كانت أيضا في دور الأربعة لكن في مباراة الإياب نسخة 2019.

أما غير ذلك على ملعب مازيمبي، فقد تغلب مازيمبي على الترجي بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى نسخة 2010.

وفي نفس النسخة فاز مازيمبي على الترجي بنتيجة ثقيلة خماسية نظيفة في في لقاء الذهاب في النهائي.

مازيمبي يفوز بدوري أبطال إفريقيا 2010

استطاع مازيمبي أن يقصي الترجي مرة واحدة فقط في الأدوار الإقصائية، وكان في النهائي نسخة 2010 حيث عجز الترجي عن تعويض نتيجة مباراة الذهاب الثقيلة جدا في مباراة الإياب على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، واكتفى بتحقيق نتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل منهما.

مازيمبي يخرج من دور قبل النهائي على يد الترجي مرتين

لكن مقابل ذلك خرج مازيمبي على يد الترجي مرتين من الأدوار الإقصائية تحديدا من دور نصف النهائي، المرة الأولى كانت في نسخة 2012 إذ انهزم مازيمبي بنتيجة هدف دون رد في لقاء العودة على ملعب المنزة في مدينة تونس عاصمة تونس، والمرة الثانية كانت في نسخة 2019 حيث خسر أيضا مازيمبي بنتيجة هدف دون مقابل في مباراة الذهاب على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

المواجهات ما بين مازيمبي والترجي

إذن تواجه الناديان دون احتساب مباراة أمس في 8 مباريات، ولم يفز مازيمبي سوى في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وانهزم في 3 مباريات.

كان الترجي قد تغلب مازيمبي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى نسخة 2010 على ملعب المنزة.

الشئ الذي يمثل قلقا شديدا لجمهور الترجي أن حين فاز مازيمبي على الترجي في لقاء الذهاب نجح في اقصاء الترجي.

بالفعل الترجي في وضعية صعبة حيث بات يحتاج إلى الانتصار بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

أصحاب الأرض لا يفوزون

على الجانب استطاع ناديان أن يحققا الانتصار خارج ملعبهما، وهما ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي تمكن من الفوز على نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب 11 نوفمبر في مدينة لواندا عاصمة دولة أنجولا،كما استطاع نادي الوداد الرياضي المغربي أن يتغلب على نادي إنييمبا النيجيري بنتيجة هدف دون رد على ملعب إنييمبا سبورت ستاديوم.

بينما كانت مباريات الذهاب في دور الثمانية في الدوري الإفريقي قد افتتحت بلقاء سيمبا التنزاني أمام الأهلي على استاد بنجامين مكابا الوطني، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

من المتوقع جدا أن تتمكن أندية الأهلي، وصن داونز، والوداد من تأكيد تفوقها كذلك في لقاءات العودة، وتنجح في التأهل إلى دور قبل النهائي.