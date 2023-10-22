مازيمبي يتغلب على الترجي بهدف نظيف في الدوري الإفريقي

تغلب فريق مازيمبي الكونغولي، على ضيفه الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في تنزانيا، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وسجل المالي شيخ عمر فوفانا، هدف الفوز للفريق الكونغولي، في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، عبر رأسية جاءت من كرة عرضية.

وألغى الحكم السوداني، محمود إسماعيل، هدفًا للترجي التونسي عبر البرازيلي يان ساسي، وذلك لوجود تسلل.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان إيابًا، يوم الأربعاء المقبل، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (حمادي العقربي) برادس.

وسيلتقي الفائز من مجموع مباراتي الترجي ومازيمبي، مع الفائز من مجموع مباراتي الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

وسيحل فريق الوداد المغربي، ضيفًا على إنيمبا النيجيري، في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (جودسويل أكبابيو الدولي)، بمدينة أيو، في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.

مواعيد مباريات إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي

الأهلي X سيمبا التنزاني.. الثلاثاء 24 أكتوبر، الخامسة مساءً

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي X بيترو أتلتيكو الأنجولي.. الثلاثاء 24 أكتوبر، الثامنة مساءً

الترجي التونسي X مازيمبي الكونغولي.. الأربعاء 25 أكتوبر، السادسة مساءً

الوداد البيضاوي المغربي X إنيمبا النيجيري.. الأربعاء 25 أكتوبر، التاسعة مساءً