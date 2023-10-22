الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مدرب سيمبا التنزاني: قادرون على الإطاحة بالأهلي من الدوري الإفريقي

سيمبا التنزاني
سيمبا التنزاني

تحدث البرازيلي روبرتو أليفيرا المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، في بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي.

موعد مباراة سيمبا التنزاني والأهلي بدوري السوبر ليج الإفريقي

ويحل سيمبا التنزاني ضيفا ثقيلا على نظيره الأهلي، في تمام الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 24 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي في نسخته الأولى.

وقال روبرتينيو، في تصريحات صحيفة لـTheCitizen التنزانية:" لم نفقد الأمل، كرة القدم لا تعرف المستحيل، مازلنا نمتلك حظوظ كبيرة في التأهل إلى نصف نهائي".

وأضاف:" تعادلنا على أرضنا 2-2، يمكننا تكرار هذه النتيجة أمام الأهلي هنا بالقاهرة أو الفوز عليه، نحتاج فقط تدرك أخطاء مواجهة الذهاب وتقديم أفضل ما لدينا في مواجهة الإياب".

وأختتم قائلا:" هناك أشياء محددة تحتاج للتحسن قبل اللعب في مصر، وأنا فخور باللاعبين بسبب التزامهم الشديد".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر الإفريقي

تنقل مباراة سيمبا التنزاني والأهلي، في إياب ربع نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي، في تمام الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 24 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، بالإضافة إلى قناتي أبوظبى الرياضية وبى إن سبورت.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب بين سيمبا التنزاني والأهلي، والتي أقيمت الجمعة الماضية على ملعب مكايا بالعاصمة دار السلام، انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

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موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي

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