الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الجمعية الشرعية الرئيسية ترسل 212 طن مساعدات إلى قطاع غزة

قافلة الجمعية الشرعية
قافلة الجمعية الشرعية

أرسلت الجمعية الشرعية الرئيسية مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، للتخفيف من وطأة الحرب المتواصلة ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وقال الأمين العام للجمعية الشرعية، مصطفى إسماعيل، إن القافلة تأتي بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة والتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وتأتي ضمن القوافل التي تجهز لها الجمعية، المحملة بالمستلزمات الطبية والإغاثية.

txt

الهلال الأحمر المصرى يعلن تفاصيل المساعدات الإنسانية لغزة بعد قليل

وأوضح أن القافلة الأولي تضم ١٠ شاحنات بحمولة ٢١٢ طنًا، بتكلفة 3 ملايين جنيه و٨٠٠ ألف جنيه، وهي عبارة عن ٨ شاحنات تحمل ١٨٠ طن دقيق، وشاحنتين تحملان ٣٢ طنًا - ٢٠٠٠ كرتونة مياه (٤٠ ألف زجاجة)، ومواد غذائية سريعة التحضير (جبنة- مربي- حلاوة طحينة وغيرها).

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به الجمعية الشرعية الرئيسية تجاه أهلنا في فلسطين، واتساقًا مع الموقف المصري المهم حكومة وشعبًا، آملين أن يسهم ذلك في التخفيف من وطأة المحنة التي يعانون منها منذ أكثر من أسبوعين وأثرت على مختلف مناحي الحياة.

الجمعية الشرعية الرئيسية مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة قطاع غزة الأشقاء الفلسطينيين ضد الأشقاء الفلسطينيين مصطفى إسماعيل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لوفد أمريكى: نرفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين

رسميًا.. قبول أوراق 4 مرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

تلاميذ مدرسة ابتدائية ببني سويف ينظمون ممرًا شرفيًا لمدير المدرسة لبلوغه سن المعاش

وصول مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد لتسلم شئون النادى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقف مصر النبيل

جمال-أسعد

المسيحى الصهيونى والقضية الفلسطينية

مدحت بشاى

مؤتمر السلام.. والعبور الإنسانى الأروع

علي سعدة

نظرة على الأحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى