الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر المصري يعلن تفاصيل المساعدات الإنسانية لغزة بعد قليل

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

تبدأ بعد قليل وقائع مؤتمر جمعية الهلال الأحمر المصري، لاستعراض ما تم بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب  الفلسطيني،  في أعقاب المباحثات التي تتم حاليًا مع كل من رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني ومدير عام الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري بمدينة نصر.

يأتى ذلك فيما تم تجهيز آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تم تجهيز جزء كبير منها داخل مصر، سواء من قبل مؤسسة حياة كريمة أو التحالف الوطني للعمل الأهلي الدولي أو غيرها من الأجهزة والمؤسسات، إضافة إلى استقبال المساعدات الإنسانية من مختلف دول العالم في مطار العريش والمخصص لإستقبال جميع المساعدات الإنسانية من خارج مصر.

كما تم أمس الأحد، الدفع بثلاثة شاحنات ضمن قافلة المساعدات الثانية التي تدخل إلى غزة، وذلك في أعقاب دخول 17 شاحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لتكون ثاني دفعة إغاثية للمواطنين في القطاع، وبعد دخول القافلة الاولى أمس الأول السبت، والتى اقتصرت على المساعدات الطبية العاجلة.

الهلال الأحمر المصري يعلن تفاصيل المساعدات الإنسانية لغزة

وأعلنت صباح اليوم جمعية الهلال الأحمر المصري استمرار تلقي المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة.

وأشارت إلى وصول طائرة مساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى استقبال طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أنه في إطار الدعم والتنسيق المستمر بين جمعيات الهلال والصليب الأحمر، التقى الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، مروان جيلاني المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار جولة تفقدية لفرق الدعم اللوجستي والفرق المتخصصة في حالات الطوارئ على منفذ رفح البري. 

وتضمنت الجولة زيارة أحد المخازن التى يتم بها تجهيز المساعدات ونقلها عبر الجسر البري إلى الجانب الفلسطينى، وذلك فى إطار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

ولفتت جمعية الهلال الأحمر المصري إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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