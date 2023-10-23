"قصور الثقافة" تطلق أولى فعاليات برنامج "تأثير المخدرات على النشء''

شهدت مدرسة زيد الإعدادية بمركز أبشواي بالفيوم انطلاق أولى فعاليات برنامج ''تأثير المخدرات على النشء''، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من ٢٢ وحتى 29 من أكتوبر الحالي بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة القرية، ومديرية الصحة، ومركز مكافحة وعلاج الإدمان.

إدمان مكملات بناء العضلات وتاثيرها على الشباب

تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان ''إدمان مكملات بناء العضلات وتأثيرها على الشباب''، تحدث خلالها الصيدلي علي عبد الله، عن خطورة الإفراط في تناول مكملات بناء العضلات، موضحا أن تناول تلك العقاقير بدون استشارة الطبيب يتسبب في انهيار وظائف الكبد والكلى، وتدمير خلاياها، ومشيرا إلى ضرورة تجنب تناولها حفاظا على صحة وحيوية الجسم، تلى ذلك ورشة تصميم لوحات فنية إشراف الفنان أحمد السيد.

ومن ناحية أخرى واستمرارا للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، أقام قسم الشباب والعمال محاضرة بعنوان ''نصر أكتوبر.. العزة والكرامة''، بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، تحدث خلالها الأديب أحمد قرني، عن دور القوات المسلحة في تحقيق النصر، واسترداد الأرض التي احتلها العدو، مؤكدا على ضرورة السعي الدائم والتدريب، وتطوير معدات وسلاح الجيش لحماية أرض الوطن.

بطولات الجيش المصري.. إنجازات وعطاء

وفي سياق متصل أقامت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان ''بطولات الجيش المصري.. إنجازات وعطاء''، بمركز الشباب، تحدث خلالها محمد عبد السلام، عن بسالة الجيش المصري، الذي استطاع أن يقهر أسطورة العدو، مشيدا بالجهود الذي يبذلها الجنود المصريين في معاركهم التي يخوضوها لمكافحة الإرهاب حفاظا على أمن البلاد.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، شهدت مدرسة النزلة المشتركة محاضرة بعنوان ''وسائل التواصل الاجتماعي بين السلبيات والإيجابيات'' أوضحت خلالها مروة سيف - أمين المكتبة، سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي رغم أهميتها في انفتاح العالم على الثقافات والخبرات المختلفة، ومنها التباعد بين أفراد الأسرة، وانتشار الشائعات والأفكار المغلوطة. مؤكدة في ختام حديثها على أهمية التحقق من المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

من ناحية أخرى نظم الفرع مجموعة من الورش الفنية بعدد من المواقع التابعة، حيث شهدت مكتبة مطرطارس ورشة عمل منظم دبابيس بخامات معاد تدويرها تنفيذ أماني عبد التواب مسئول قسم الجمعيات الثقافية، بحضور طلاب مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنين.

كما أقامت مكتبة الفيوم العامة ورشة تصميم لوحات عن ذكرى نصر أكتوبر إشراف نعمة رجب أخصائي ثقافة الطفل بالفرع، هذا إلى جانب مسابقة ثقافية أعدها أحمد محمد لرواد مكتبة منية الحيط، بينما نفذ نادي المرأة بقصر ثقافة الفيوم ورشة لتعليم أساسيات التفصيل، وأخرى لعمل كوفيه بخيوط الصوف الملونة.