قبل انطلاقه ببورسعيد.. إلى أين وصل مشروع "أهل مصر" بالمحافظات الحدودية؟

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأربعاء المقبل، أسبوعا جديدا من مشروع "أهل مصر" الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية، تحت شعار "يهمنا الإنسان" بقصر ثقافة بورسعيد، ويتضمن عددا من الورش الفنية والأدبية والفعاليات المتنوعة والزيارات التثقيفية لأشهر معالم المدينة الباسلة، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الثاني من نوڤمبر المقبل.

قبل انطلاقه ببورسعيد؛ يستعرض "الدستور" ما وصل إليه مشروع "أهل مصر" بالمحافظات الحدودية

- نظمت هيئة قصور الثقافة ما يقرب من 15 ملتقى لشباب المحافظات الحدودية، بكل من "الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادي الجديد، دمياط الجديدة، توشكى، سيوة، الأقصر، العريش، شمال سيناء، شرم الشيخ، الإسماعيلية، والإسكندرية".

محاور مشروع "أهل مصر"

يشمل مشروع "أهل مصر" 3 محاور يبدأ من الطفل والشباب والمرأة، حيث يستهدف الطفل من 9 إلى 15 سنة والشباب من 18 إلى 25 سنة والمرأة من 25 سنة، وقد بدأ المشروع بالأطفال، وهناك اهتمام كبير بتنمية سيناء وكان هناك شغل مكثف بسيناء، وتم اختيار 200 طفل من 6 محافظات حدودية ويتم تدريبهم من خلال المشروع على مدار 7 أيام ويتم عمل اختبارات لاكتشاف مواهبهم.

ويتضمن برنامج مشروع "أهل مصر" زيارات ميدانية، كما يتضمن عددا من الورش الثقافية والفنية، كالورش الأدبية وورش تعليم إلقاء الشعر، فضلا عن ورش الحرف اليدوية والفنية، كما يتضمن البرنامج عددًا من اللقاءات الفكرية وورش العمل، ولقاءات مفتوحة مع الشباب.

نبذة عن مشروع "أهل مصر"

مشروع "أهل مصر" تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وينفذ بإشراف لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة، بهدف الاهتمام بأطفال مصر في المحافظات الحدودية ودمجهم مع أطفال مصر في القاهرة، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم المختلفة وتعريفهم بتاريخ بلدهم ويأتي في إطار استراتيجية العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

ويضم مشروع "أهل مصر" في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.