الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ضمن مشروع "أهل مصر".. اختتام فعاليات الملتقى الثالث عشر لثقافة المرأة بالعريش

اختتام فعاليات الملتقى
اختتام فعاليات الملتقى الثالث عشر لثقافة المرأة بالعريش

اختتمت بقصر ثقافة العريش، اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة والفتاة بالمحافظات الحدودية، الذي عقد برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، على مدار أكثر من أسبوع.

وشهد الحفل الكثير من الأنشطة المتنوعة والزيارات الميدانية التثقيفية لأهم معالم محافظة شمال سيناء، بمشاركة 200 فتاة وسيدة من محافظات “البحر الأحمر وأسوان ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والقاهرة”، تزامنا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

«أهمية اختيار شريك الحياة» أولى فعاليات اليوم السابع لملتقى أهل مصر بالعريش (صور)

بدأت الفعاليات بتفقد المعرض الختامي نتاج الورش الفنية والأدبية التى أقيمت طوال فترة الملتقى منها "صناعة الزي السيناوي، الخيامية، المكرمية، الرسم، ورشة الجلود الطبيعية، صناعة الأفلام التسجيلية والوثائقية، ورشة الشعر والكتابة"، بحضور كل من د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء.

وقالت الدكتورة حنان موسى للمشاركات: "سعدت بوجودكن كسفيرات في العريش، وأتمنى أن تعملن على تنمية المواهب المتعددة الموجودة لديكن". وأعربت عن اعتزازها بنتاج الورش والفعاليات المقدمة بالملتقى وعن أمنياتها بالتوفيق للمشاركات وأن يتم الاستفادة بما تم تعلمه من ورش حرفية في مشروعات مستقبلية لهن وكذا تعليم المزيد من الفتيات في محافظاتهن.

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محمية الزرانيق وملاحة سبيكة ضمن الزيارات التثقيفية لملتقى فتيات "أهل مصر"

وفي كلمتها قالت دينا هويدي: يعد هذا الملتقى حدثا مهما نظرا لمساهمته فى تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والتعريف بالثقافة المحلية من خلال الدمج الثقافي بين المتدربات طوال فترة التدريب.

وعن منتجات الملتقى، قالت "هويدي": أسفر الملتقى عن تصميم 139 قطعة فنية، وتقديم 15 عملا إبداعيا، كما تم زرع 200 شجرة زيتون بقرية أبي العراج، وزيارة الكتيبة 101، والنصب التذكاري ببئر العبد، وجميعها مواقف أثرت فى نفوسنا.

وتابعت أن المحاضرات التثقيفية والتوعوية التي تم تقديمها طوال فترة الملتقى، ساهمت في اتساع دائرة المعرفة لدى بناتنا فى المحافظات الحدودية، وأثرت قدراتهن الثقافية، والفنية، والإبداعية، وبالتالي تعزيز مشاركتهن فى المجتمع. 

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر للمشاركات، والداعمين لمشروع "أهل مصر"، د نيفين الكيلاني وزير الثقافة، عمرو البسيوني رئيس الهيئة، المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والزملاء بإدارة المرأة وفرع ثقافة شمال سيناء.

وتوجّه أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، بكلمته للمشاركات قائلا: سعدت بوجودكن على أرض سيناء التى ارتوت بدماء الشهداء، ونتمنى أن يتجدد اللقاء على أرض الأمن والأمان، للتعرف على المزيد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية.

واعقب الكلمات عرض مجموعة متنوعة من الأفلام التسجيلية منها فيلم تسجيلي يضم الفعاليات كافة التي شهدها الملتقى من ورش فنية، لقاءات تثقيفية وتوعوية، زيارات ميدانية إلى المعالم الأثرية، والمحميات الطبيعية، كميناء العريش، ومنطقة المثلث الأخضر.

وقدم فيلم عن "محمية الزرانيق" نتاج ورشة صناعة الأفلام الوثائقية والتسجيلية، إشراف أسعد الملكي، وفيلم عن ورشة السيناريو والحوار لعبير عبد العزيز، وآخر بعنوان "دور المرأة السيناوية بين الماضى والحاضر" إشراف فاطمة موسى، ويتناول قصة "فرحانة "شيخة مجاهدات سيناء ودورها في مقاومة الإرهاب، والمعارك التي خاضتها لنقل الأسلحة إلى الفدائيين من القاهرة إلى سيناء.
 

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فتيات "أهل مصر" يضعن إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش


كما شهد الختام عرض نماذج قصصية نتاج ورشة القصة القصيرة للدكتور ناصر مهران منها قصة "ذكاء ساحرة "، "الحلم"،" ليس للعمر بقية"، و"مفترق طريق".

واختتم اليوم بتكريم المشاركات بالملتقى من الفتيات والسيدات، والمشاركين من المدربين، والمحاضرين، والمشرفين، والإعلاميين، وجميع القائمين على التنفيذ من إدارات الهيئة، كما تم إهداء درع قصور الثقافة لمؤسسة مصر الخير لتعاونها البناء بالفعاليات.

يشار إلى أن الملتقى عقد ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، ويهدف المشروع للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.

اختتام فعاليات الملتقى الثالث عشر لثقافة المرأة بالعريش
اختتام فعاليات الملتقى الثالث عشر لثقافة المرأة بالعريش
فعاليات الملتقى الثالث عشر لثقافة المرأة بالعريش
فعاليات الملتقى الثالث عشر لثقافة المرأة بالعريش
فعاليات الملتقى الثالث عشر لثقافة المرأة بالعريش
فعاليات الملتقى الثالث عشر لثقافة المرأة بالعريش
الملتقى الثقافى الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة الملتقى الثقافي الثالث عشر حنان موسي دينا هويدى أشرف المشرحاني ذكاء ساحرة مشروع أهل مصر المحافظات الحدودية

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