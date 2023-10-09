الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمية الزرانيق وملاحة سبيكة ضمن الزيارات التثقيفية لملتقى فتيات "أهل مصر"

مشروع اهل مصر
مشروع "اهل مصر"

استقبلت محمية الزرانيق غرب العريش، اليوم، فتيات وسيدات المحافظات الحدودية المشاركات بالملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة المرأة والفتاة، ضمن فعاليات مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د.نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة شمال سيناء تزامنا مع اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر وضمن خطة التنمية الشاملة بالمحافظة.

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7 محميات طبيعية في شبه جزيرة سيناء

أوضح الباحث عماد السعدي، أن محمية الزرانيق واحدة من أجل الأماكن في شمال سيناء، وأن شبه جزيرة سيناء يوجد بها ما يزيد عن 7 محميات طبيعية، وأشار أن معنى الزرانيق باللهجة البدوية هي تداخل المياه مع التربة  لتشكل قنوات، ولفت إلى أن هناك 270 نوعا من الطيور تستقر بمحمية الزرانيق، وأن المحمية يزورها مئات الآلاف من الطيور الأخرى، منها البجع الأبيض، النوارس، السمان وغيرها.

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وتحدث "السعدي" عن أهم الحيوانات التي تشملها المحمية ومنها السلحفاة المصرية، والكثير من الزواحف والنباتات وغيرها. وأنها تعد مزارا سياحيا وحقلا لأبحاث دارسي الحياة البرية. واستكملت الشروح حول المحمية والمناطق الأثرية بها ومنها منطقتي الفلوسيات، والخونيات، ومنطقة آثار رومانية قديمة، وبعض شواهد العصر الإسلامي.

كما زار المشاركات بالملتقى ملاحة سبيكة واستمعوا لشرح المهندس إسلام عودة من شركة النصر للملاحات حول الطاقة الإنتاجية للملاحة وأهميتها ومساهمتها الكبيرة في تصنيع الملح وتصدير منتجاته.

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جاءت الزيارة بحضور د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى، أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء.

نبذة عن مشروع “أهل مصر”

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، من خلال الدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة. وذلك للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.

محمية الزرانيق غرب العريش فتيات وسيدات المحافظات الحدودية مشروع أهل مصر محافظة شمال سيناء

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