الملتقى الـ 13 لثقافة وفنون المرأة الحدودية في زيارة للمثلث الأخضر لبئر العبد

استمرت فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة للمحافظات الحدودية "أهل مصر" المقام بمحافظة شمال سيناء برعاية وزارة الثقافة برئاسة د. نيفين الكيلانى وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى وتستضيف فيه حوالى 200 فتاة وسيدة من محافظات "شمال وجنوب سيناء، أسوان، مطروح، الوادى الجديد، حلايب وشلاتين، القاهرة.

وجاءت أولى فعاليات اليوم التاسع للملتقى بزيارة بيت ثقافة قاطية بمنطقة بئر العبد.

قال أحمد الصاحي مدير قصر ثقافة قاطية.. منطقة المثلث الأخضر لمنطقة بئر العبد، وتضم١٧قرية.

من جهته قال حميد منصور من قبيلة السماعنة وعضو مجلس القبائل العربية. بعد القضاء على العمليات الإرهابية والتى جاءت ذروتها في ٢١ يونيو عام ٢٠٢٠ تم استيلاء على قرية قاطية كاملة.

وأشار إلى أن الأسماء المحفورة على النصب التذكاري من شهداء أهل القرية، كانوا ضحايا العودة نتيجة لما تركته داعش من ألغام في الطرق والبيوت.

أكد أحمد الصاحي مدير بيت ثقافة قاطية أن القوات المسلحة والداخلية لعبت دور كبير في عودة أبناء قاطية القضاء على تنظيم داعش في المنطقة بأكملها.

وتابع: شهدت المنطقة سقوط العديد من الشهداء من أبناء القوات المسلحة وكذلك أبناء قاطية مثل ذلك الشهداء العقيد محمد صلاح لعب دور بطولي في إنقاذ العديد من بيوت قرية قاطية.

ولفت الصاحي إلى أن قرية قاطية سميت بالمثلث الأخضر لاعتمادها على إنتاج زراعة أشجار الزيتون في المنطقة.

وطالب أحمد الصاحي مدير بيت الثقافة المشاركة بمشروعات تخدم المرأة السيناوية، والتي في أمس الحاجة على حد وصفه في تقديم تراثها وارثها في مجالات الزي على سبيل المثال. والعمل على جميع المشغولات اليدوية.

كما طالب الصاحي بتوفير وسائل انتقال، ومقابل مادي يوازي عملهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة برئاسة د. نيفين الكيلانى لأبناء المحافظات الحدودية، وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، ويضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بتنظيم الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدى والمشرف التنفيذى للملتقى التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة شمال سيناء. والهدف العام للمشروع هو التعريف بالثقافة المحلية وتراث محافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية، ويعزز قيم الانتماء والولاء للوطن.

فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة