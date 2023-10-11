الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الملتقى الـ 13 لثقافة وفنون المرأة الحدودية في زيارة للمثلث الأخضر لبئر العبد

فعاليات الملتقى
فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة

استمرت فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة للمحافظات الحدودية "أهل مصر" المقام بمحافظة شمال سيناء برعاية وزارة الثقافة برئاسة د. نيفين الكيلانى وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى وتستضيف فيه حوالى 200 فتاة وسيدة من محافظات "شمال وجنوب سيناء، أسوان، مطروح، الوادى الجديد، حلايب وشلاتين، القاهرة.

«أهمية اختيار شريك الحياة» أولى فعاليات اليوم السابع لملتقى أهل مصر بالعريش (صور)

وجاءت أولى فعاليات اليوم التاسع للملتقى بزيارة بيت ثقافة قاطية بمنطقة بئر العبد.

قال أحمد الصاحي مدير قصر ثقافة قاطية.. منطقة المثلث الأخضر لمنطقة بئر العبد، وتضم١٧قرية.

من جهته قال حميد منصور من قبيلة السماعنة وعضو مجلس القبائل العربية.  بعد القضاء على العمليات الإرهابية والتى  جاءت ذروتها  في ٢١ يونيو   عام ٢٠٢٠  تم استيلاء على قرية قاطية  كاملة. 
وأشار إلى أن الأسماء  المحفورة على النصب التذكاري  من شهداء أهل  القرية، كانوا ضحايا العودة نتيجة لما تركته داعش من ألغام في الطرق والبيوت.

 أكد أحمد الصاحي مدير بيت ثقافة قاطية أن القوات المسلحة والداخلية لعبت دور كبير في  عودة أبناء قاطية  القضاء على تنظيم داعش في المنطقة بأكملها.

txt

محمية الزرانيق وملاحة سبيكة ضمن الزيارات التثقيفية لملتقى فتيات "أهل مصر"

وتابع: شهدت المنطقة سقوط العديد من الشهداء من أبناء  القوات المسلحة وكذلك أبناء قاطية  مثل ذلك الشهداء العقيد محمد صلاح لعب دور بطولي في إنقاذ العديد من بيوت قرية قاطية.

ولفت الصاحي إلى أن قرية قاطية سميت بالمثلث الأخضر  لاعتمادها على إنتاج زراعة أشجار الزيتون في المنطقة. 
وطالب أحمد الصاحي مدير بيت الثقافة  المشاركة بمشروعات تخدم المرأة السيناوية، والتي في أمس الحاجة على حد وصفه  في تقديم  تراثها وارثها في مجالات الزي على سبيل المثال. والعمل على جميع المشغولات اليدوية.

كما طالب الصاحي بتوفير وسائل انتقال، ومقابل مادي يوازي  عملهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة برئاسة د. نيفين الكيلانى لأبناء المحافظات الحدودية، وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، ويضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بتنظيم الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدى والمشرف التنفيذى للملتقى التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة شمال سيناء. والهدف العام للمشروع هو التعريف بالثقافة المحلية وتراث محافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية، ويعزز قيم الانتماء والولاء للوطن.

فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة
فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة
فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة
فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة
الملتقى الثقافى الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة أهل مصر شمال سيناء قصور الثقافة بئر العبد قصر ثقافة أحمد الصاحي

الأكثر قراءة

"الدستور" ينشر التفاصيل الكاملة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

الأهلى يكثف مفاوضاته لضم أسامة جلال لاعب بيراميدز

"مكنتش بحبها".. اعترافات صادمة لقاتل ابنته بالطالبية

بين الكبار.. الأهلى يحتل المركز الخامس عالميًا فى تصنيف سبتمبر للفرق

أسباب انتشار حشرة البق وكيفية التخلص منها بطرق بسيطة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة