الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول أمريكى: واشنطن لا تعرف حالة رهائنها لدى حركة حماس

حماس
حماس

قال مسئول أمريكي، الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تزال لا تعرف حالة الأمريكيين الذين يعتقد أنهم محتجزون كرهائن لدى حركة حماس.

وأضاف المسئول أن الافتراض لا يزال قائمًا بأن هؤلاء الأمريكيين محتجزون في مواقع منفصلة.

وبلّغت إسرائيل حكومة الولايات المتحدة، في وقت سابق، بأن بعض الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس كرهائن من المعروف أنهم على قيد الحياة، حسبما قال مسئول أمريكي آخر لشبكة CNN، الأسبوع الماضي.

ولا يزال عدد الأمريكيين الذين لا يزال مصيرهم في عداد المفقودين عند 10، وهو نفس العدد الذي قاله وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، حيث أطلقت حماس سراح أمريكيين اثنين يوم الجمعة.

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في السياق، استشهد فلسطينيان، فجر اليوم، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون للاجئين قرب مدينة رام الله، حسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، والقتيلان هما محمد عليان (22 عاما)، ومحمود نخلة (20 عاما)، حسب البيان.

وأضافت أن 6 أشخاص أصيبوا، 4 منهم في حالة حرجة.

وحسب شاهد عيان، وصل مئات الجنود الإسرائيليين إلى المخيم في الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي واعتقلوا ما يقرب من 20 شخصًا.

وأضاف: "لقد دخلوا وهاجموا بهذه الوحشية، وحطموا كل شيء في الأفق وحطموا السيارات". وقال عمار عليان: "في النهاية اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجنود والسكان، وأطلق الجنود الإسرائيليون النار وقتلوا شابين، أحدهما ابن عمي".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتقال 15 مشتبهًا مطلوبًا في الغارة، 10 منهم من نشطاء حماس، مضيفًا أنه عثر على قطع أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة.

وأضاف أن المشتبه بهم ألقوا عبوات ناسفة وكتلا حجرية من الأسطح على قوات الأمن الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق النار الحي.

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