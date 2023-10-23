الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: قطاع غزة يشهد أكثر الليالى دموية منذ "طوفان الأقصى"

غزة
غزة

وصف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية ليل الأحد فجر الإثنين بأنه واحدة من أعنف الليالي والأكثر دموية التي تعرض لها قطاع غزة، منذ أحداث السابع من أكتوبر الجاري.

وسلط التقرير الضوء على قتل ما لا يقل عن 400 فلسطيني في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

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كما قُتل 70 خلال ليلة الأحد في قصف لمخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان والشوارع القريبة من مستشفيين في مدينة غزة.

عمليات الإنقاذ أكثر صعوبة 

وقال محمود بصل، المتحدث باسم وحدة الدفاع المدني في القطاع، لمؤسسة وطن الإعلامية الفلسطينية المستقلة، إن عمليات الإنقاذ أصبحت أكثر صعوبة بسبب حجم الدمار وإعاقة الوصول، وأضاف: "تقوم طواقمنا بانتشال الضحايا على شكل أشلاء، وفرص انتشال الناجين تتضاءل".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن سبعة مستشفيات في شمال غزة اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب الأضرار الناجمة عن الغارات، أو نقص الطاقة والإمدادات، أو أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

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ورغم دخول القافلة الثانية من المساعدات يوم الأحد، قالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي الأمريكي، إن الوضع في غزة لا يزال "كارثيًا".

ارتفاع أعداد الشهداء 

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 5087 فلسطينيًا استُشهدوا، في الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.

وأضافت أن من بين القتلى 2055 طفلًا، بالإضافة إلى ذلك، قالت إن 15273 شخصًا أصيبوا. 

وقدرت الوزارة عدد القتلى خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ 436 بينهم 182 طفلًا، وأضافت أن معظم القتلى سقطوا في جنوب قطاع غزة حيث أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بإجلائهم. 

إسرائيل تشن غارات على غزة 

على صعيد آخر، قالت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، إن القوات البرية شنت غارات محدودة على قطاع غزة خلال الليل لقتال مسلحين فلسطينيين، وإن الضربات الجوية تركزت على المواقع التي تتجمع فيها حماس لمهاجمة أي غزو إسرائيلي أوسع. 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: "خلال الليل كانت هناك غارات بالدبابات وقوات المشاة. هذه الغارات هي غارات تقتل مجموعات من الإرهابيين الذين يستعدون للمرحلة التالية في الحرب. هذه غارات عميقة".

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