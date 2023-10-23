الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إطلاق رشقة صاروخية من غزة تجاه حيفا

إطلاق رشقة صاروخية
إطلاق رشقة صاروخية

 قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إطلاق رشقة صاروخية من غزة تجاه مدينة حيفا، وذلك خلال خبر عاجل عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

في سياق آخر، كان جيش الاحتلال أنه هاجم أمس أكثر من 320 هدفًا فى كل أنحاء قطاع غزة، مُستهدفًا "أنفاقًا وعشرات مقرات العمليات والمجمعات العسكرية ونقاط المراقبة التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية".

 مهاجمة البنى التحتية والأهداف العسكرية في قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي منعقد اليوم، إنه واصل خلال أمس الأحد مهاجمة البنى التحتية والأهداف العسكرية في قطاع غزة، ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بالتعاون مع جهاز الشاباك، أنفاق تتواجد فيها العشرات من عناصر المقاومة، ومقرات العمليات التي كان يختبئ فيها العناصر، والمجمعات العسكرية التي تستخدمها ونقاط المراقبة.

 

رشقة صاروخية غزة حيفا جيش الاحتلال

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